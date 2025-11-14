ਫਗਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਸਨ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Hassan Manak arrest: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸਨ ਮਾਣਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲਏ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
Hassan Manak arrest: ਫਗਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਸਨ ਖਾਨ ਉਰਫ਼ ਹਸਨ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਫਗਵਾੜਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਇਕ ਖਿਲਾਫ਼ 30 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ।
NRI ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸਨ ਮਾਣਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲਏ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 22 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੱਪੜੇ, ਗਿਫ਼ਟ ਅਤੇ ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ, ਵਿਆਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ
ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਧਾਰਾ ਰੇਪ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ।
