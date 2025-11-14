Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3003297
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZee PHH Entertainment

ਫਗਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਸਨ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Hassan Manak arrest: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸਨ ਮਾਣਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲਏ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 02:40 PM IST

Trending Photos

ਫਗਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਸਨ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Hassan Manak arrest: ਫਗਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਸਨ ਖਾਨ ਉਰਫ਼ ਹਸਨ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਫਗਵਾੜਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਇਕ ਖਿਲਾਫ਼ 30 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ।

NRI ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸਨ ਮਾਣਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲਏ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 22 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੱਪੜੇ, ਗਿਫ਼ਟ ਅਤੇ ਬੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਖਲ, ਵਿਆਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ

ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਧਾਰਾ ਰੇਪ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ।

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

TAGS

Hassan Manak arrestPunjabi singer fraud casepunjabi news

Trending news

Sleep Sign
Sleep Sign: ਕੀ ਸਵੇਰੇ 3-4 ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ?
Gold price today
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 18K–24K ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ
Holiday Calendar
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, 2026 ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕ
Tarn Taran bypoll Winner
ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ
Dharmendra
ਹੇਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ, 40 ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਉਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਫਿਲਮ
Dharmendra ICU video leaked from Breach Candy Hospital
ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ Dharmendra ਦਾ ICU ਦਾ Video ਲੀਕ!
kotkapura news
ਸਕੂਲ–ਕਾਲਜ ਨੇੜੇ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ; ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ
Shimla News
संजौली मस्जिद के बाहर बढ़ा तनाव, नमाज़ियों को अंदर जाने से रोक रहीं स्थानीय महिलाएं
Bilaspur News
बस रूट बदलने से नाराज ग्रामीणों ने नैनादेवी विधायक के नेतृत्व में DC को सौंपा ज्ञापन
Una News
ऊना में BJP अनुसूचित जाति मोर्चा की अहम बैठक, विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तय