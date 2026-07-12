/ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ

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Jasmine Sandlas Engagement: ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ "ਦਿ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ" ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ।
ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ, ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਲ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਹੀ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਗੀਤ "ਲਾਵਾਂ" 'ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਲਈ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਹਿਣੇ ਕੈਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੁੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤਾਂ "ਸ਼ਰਤ", "ਜੈਏ ਸੱਜਣਾ" ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਲਾਵਾਂ", "ਪੰਜੇਬਾ", "ਸਿਪ ਸਿਪ", "ਤਰਸ", "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ" ਅਤੇ "ਯਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ" ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਝੂਮਣ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ "ਦ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ" ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੈਸਮੀਨ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ।