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ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ

Jasmine Sandlas Engagement: ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 12, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:29 PM IST
ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ
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