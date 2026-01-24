ਨਵੇਂ ਗੀਤ “ਅਸਲਾ 2.0” ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੰਗਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ, ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਇਰਲ

Singer Singga Controversy: ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਸਿੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ "ਛੱਕੇ" (ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਆਦਮੀ) ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਨ।"
Singer Singga Controversy: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੰਗਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ, "ਅਸਲਾ 2.0" ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਾ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਛੱਕੇ" (ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ) ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ, ਅਸਲਾ 2.0 ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬੋਲ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਸ਼ਲਵਾਰੋਂ ਪੇ ਨਜ਼ਰ...."
ਸਿੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ" ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸਿੰਗਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ, "ਅਸਲਾ 2.0" ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬੋਲ ਵੀ ਹਨ। ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ "ਚੱਕ ਲੋ ਅਸਲਾ,ਵੱਧ ਗਿਆ ਮਸਾਲਾ, ਭੀੜ ਪੇ ਗਈ ਏ ਯਾਰਾਂ ਤੇ" ਵਰਗੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ "ਅੱਜ ਠੋਕਨੇ ਹੀ ਠੋਕਨੇ ਆ" ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗਾ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਏ। ਉਸਨੇ "ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਅਕਸਰ ਮੱਚਦੇ ਸਾਲੇ,"..."ਅੱਖ ਰੱਖ ਦੇ..ਆ ਸਲਵਾਰਾਂ ਤੇ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੇਲੀਆਂ ਨਾ ਅੱਖ ਲਾਕੇ, ਭੈਣ ਨਾ ਵਿਆ ਲਿਓ.. ਵਰਗੇ ਭੜਕਾਊ ਬੋਲ ਵੀ ਹਨ।
