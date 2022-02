Sonam kapoor के पति ने किया टैक्स फ्रॉड ? फर्जीवाड़े का लगा आरोप, जानें मामला

चंडीगढ़- मनोरंजन जगत से एक और फ्रॉड का मामला सामने आया हैं. सोनम कपूर (Sonam Kapoor) के पति और बिजनेसमैन आनंद आहूजा (Anand Ahuja) पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है.

सोनम कपूर के पति पर (Sonam Kappor Husband Accused) आरोप है कि उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनी (International E-Commerce Site) के साथ फर्जीवाड़ा किया है. कहा जा रहा है कि आनंद आहूजा ने टैक्स और कस्टम ड्यूटी (Tax and Custom Duty) से बचने के लिए कथित रूप से कागजों से छेड़छाड़ की है.

इससे पहले जनवरी महीने में आनंद आहूजा ने कंपनी से किसी एक शिपमेंट में देरी का जिक्र किया था. ऐसे में उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा था कि ‘क्या किसी को माययूएस में किसी शख्स की जानकारी है? कंपनी ऑफीशियल पेपर्स की कार्यवाही को खारिज कर रही है.’

इन आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. ये मामला भारत ही नही बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी चल रही है क्योंकि उनपर एक इंटरनेशनल कंपनी (MyUs.com) ने ही आरोप लगाए हैं.

आनंद आहूजा ने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने इसे बदनाम करने वाले आधारहीन आरोप बताए हैं. आनंद आहूजा ने ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा: आपको अपनी निराधार बदनामी देखनी चाहिए- आप ही थे जिन्होंने पीडीएफ रसीदों और बैंक विवरणों को मान्य करने से इनकार कर दिया था ताकि आप मुझसे अधिक शुल्क ले सकें और विलंब शुल्क अर्जित करने के लिए मेरे सामान को लंबे समय तक रोक सकें.

Does anyone know someone at @MyUS_Shopaholic - I’ve been having HORRIBLE experience recently. They are holding items improperly, rejecting formal paperwork & refusing to acknowledge any reasoning. — anand s ahuja (@anandahuja) January 26, 2022

@sonamakapoor @etimes @bombaytimes This is not a matter of customer service quality, new policies, or holding items improperly as was tweeted. Mr. Ahuja misrepresented the price he paid for sneakers purchased on eBay which would result in him paying less duties and taxes. (1/3) — MyUS.com (@MyUS_Shopaholic) February 1, 2022

You should watch your baseless slandering- you were the ones that refused to validate PDF receipts & bank statements just so you could overcharge me and hold my goods longer to earn late fees. — anand s ahuja (@anandahuja) February 11, 2022

इससे पहले पत्नी सोनम कपूर ने भी ई-कॉमर्स साइट के खिलाफ किए अपने ट्वीट में आनंद का समर्थन किया था.