Oscars 2023 के लिए चुनी गई 'The Kashmir Files', बेस्ट एक्टर के लिए शॉर्टलिस्ट हुए अनुपम खेर

The Kashmir Files Nominated For Oscars 2023 news: विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) द्वारा निर्देशित 'द कश्मीर फाइल्स' ने पिछले साल खूब सुर्खियां बटोरी और अब खबर सामने आ रही है की यह फिल्म ऑस्कर 2023 (Oscars 2023) के लिए नामजद की गई है. बताया जा रहा है की यह भारत की अब तक की 5 फिल्मों में से एक है जो ऑस्कर के लिए नामजद की गई है.

बता दें की 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने लिखा है और उन्होंने खुद इस फिल्म का निर्देशन भी किया है. इस फिल्म के ज़रिए विवेक अग्निहोत्री ने एक अहम कहानी प्रस्तुत की जो कश्मीरी हिन्दुओं के मुद्दे को दर्शाती है. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी मुख्य किरदारों में नज़र आये.

यह फिल्म 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने दुनिया भर में काफी सफलता भी हासिल की थी. फिल्म ने दुनिया भर में ₹340.92 करोड़ रुपए की कमाई की थी. इस फिल्म की सफलता का एक विशेष कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा फिल्म को दिया गया समर्थन और उसके लिए किया गया प्रचार भी माना जाता है.

फिल्म के रिलीज़ होने के बाद लोगों ने इसका काफी विरोध भी किया था और वहीं कुछ गुट के लोगों ने इसको अपना समर्थन भी दिया था.

हाल ही में फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि उनकी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को ऑस्कर 2023 की सूची में शामिल किया गया है. इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए यह भी बताया की अभिनेत्री पल्लवी जोशी, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और अनुपम खेर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी लिए नामजद किया गया है.

