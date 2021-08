'पार्च्ड' की बोल्ड तस्वीरों से ट्रेंड हुआ BoycottRadhikaApte, राज कुंद्रा केस पर चुप्पी से Netizens खफा

नई दिल्ली : एक्ट्रेस राधिका आप्टे बॉलीवुड की बोल्ड अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं. लीना यादव द्वारा निर्देशित फिल्म 'पार्च्ड' में उन्होंने बोल्डनेस की सारी हदें तोड़ दी थीं. इसी फिल्म की पुरानी तस्वीरें सामने आने के बाद राधिका आप्टे विवादों में आ गई हैं.

देखते ही देखते ट्विटर यूजर्स ने उनके बोल्ड सीन पर आपत्ति जताते हुए #BoycottRadhikaApte को ट्रेंड करना शुरू कर दिया.

इससे पहले भी राधिका आप्टे कई बार ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुकी हैं. इस बार वह सोशल मीडिया पर यूजर्स राधिका की फिल्मों की बोल्ड तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर रहे हैं और इसे राज कुंद्रा केस से जोड़ते हुए विरोध कर रहे हैं. लोगों का गुस्सा इस वजह से है कि पोर्न केस में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर राधिका और अन्य बॉलीवुड सितारे चुप क्यों हैं.

न्यूड सीन्स की आलोचना

नेटिजन्स फिल्म 'पार्च्ड' में आदिल हुसैन के साथ राधिका के न्यूड सीन्स की आलोचना कर रहे हैं और बॉलीवुड पर निशाना साध रहे हैं. दरअसल अजय देवगन द्वारा निर्मित फिल्म 'पार्च्ड' तीन महिलाओं की कहानी है, जो बाल विवाह, शारीरिक शोषण और शराबी पतियों की शिकार हैं. ट्रोलर्स का कहना कि राधिका आप्टे भारतीय संस्कृति के खिलाफ फिल्में करती हैं.



एक यूजर ने कहा, वे हमारी संस्कृति के खिलाफ हैं.

THEY ARE AGAINST OUR CULTURE @YogiDevnath2 #BoycottRadhikaApte pic.twitter.com/okKnRvlcVQ #BoycottRadhikaApte

एक अन्य यूजर ने लिखा-हिन्दुओं को बदनाम करने के लिए बॉलीवुड ने सबसे पहले कठुआ मामले को प्लेकार्ड की तरह इस्तेमाल किया था. फरहान, तापसी, स्वरा आदि ने कहा, सीएए मूसा के खिलाफ है, लेकिन बात जब राज कुंद्रा की आती है तो सभी कई किलो फेविकोल निगल लिया है.

Bollywood was first to hold placard for Kathua case to defame hindus,

Farhan, Tapsee, Swara, etc said CAA is against Mus|ims

But when it comes to Raj Kundra, everyone has swallowed kilos of Fevicol.#BoycottRadhikaApte pic.twitter.com/3bmB8T3PYZ

— रवि तिवारी (@Ravi58904383) August 13, 2021