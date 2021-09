सिद्धू की घर वापसी के सवाल पर मनोहर लाल का तंज, देखना होगा कि उनका घर कौन सा है ?

पंचकूला : पंजाब में मचे राजनीतिक घमासान के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal ) ने आज पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के इस्तीफे पर चुटकी ली.

मनोहर लाल ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू एक पॉलिटिकल टूरिस्ट (Political Tourist) की तरह हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ है, इसका बड़ा असर किसान आंदोलन पर पड़ेगा. BJP में सिद्धू की घर वापसी के सवाल पर सीएम ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि पहले यह देखना होगा कि उनका घर कौन सा है.

नवजोत सिंह सिद्धू ने करीब करीब ढाई महीने पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला था. मंगलवार को अचानक उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे में सिद्धू ने लिखा, ‘मैं समझौता नहीं कर सकता. ऐसा करने से शख्सियत खत्म हो जाती है. मैं पंजाब के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता.

पंजाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने भी सिद्धू के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ट्वीट कर सिद्धू पर निशाना साधा. जाखड़ ने ट्वीट किया-यह क्रिकेट नहीं है.

इस पूरे ‘एपिसोड’ में जिस बात से समझौता किया गया, वह है कांग्रेस नेतृत्व का पीसीसी अध्यक्ष (निवर्तमान?) पर विश्वास करना. पद की गरिमा को ताक पर रखकर उसका इस तरह से उल्लंघन करना, बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता है.

It’s just not cricket ! What stands compromised in this entire ‘episode’ is the faith reposed in the (outgoing ?) PCC President by the Congress Leadership. No amount of grand standing can justify this breach of trust placing his benefactors in a peculiar predicament.

— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) September 28, 2021