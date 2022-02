Gurugram Big Accident : अपार्टमेंट में छत ढहने से दो की मौत, कई फंसे; हालात पर सीएम की नजर

नई दिल्ली : Gurugram Big Accident : राष्ट्रीय राजधानी से सटे गुरुग्राम में गुरुवार देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया. सेक्टर-109 स्थित चिंटल्स पैराडिसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (Chintels Paradiso housing complex) में छत ढहने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग फंस गए.

सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुट गईं. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक अपार्टमेंट के डी टावर की छठवीं मंजिल पर मजदूर मरम्मत का काम कर रहे थे, तभी छत ढह गई और इसका मलबा एक के बाद एक छह मंजिल को नुकसान पहुंचाते हुए ग्राउंड फ्लोर पर आ गिरा.

सूचना पर पहुंचे राहत एवं बचाव कर्मियों ने बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया. हादसे की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया-पैराडिसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों के साथ प्रशासनिक अधिकारी बचाव और राहत कार्य में व्यस्त हैं. मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी कर रहा हूं और सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं.

Administrative officials, along with SDRF and NDRF teams are busy in the rescue & relief work after the unfortunate collapse of the apartment roof at the Paradiso Housing Complex in Gurugram. I am personally monitoring the situation and I pray for everyone's safety. pic.twitter.com/T6NdEtpIgm

— Manohar Lal (@mlkhattar) February 10, 2022