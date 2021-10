मनोहर लाल ने अमित शाह को दी किसान आंदोलन की जानकारी, बॉर्डर जल्द खुलने की उम्मीद

विनोद लांबा/ नई दिल्ली : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन, सिंघु बॉर्डर का रास्ता खुलवाने संबंधित कोर्ट की कार्रवाई और हरियाणा सरकार के प्रयासों के बारे में अवगत कराया.

बैठक खत्म होने के बाद मनोहर लाल ने पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ सिंघु व टीकरी बॉर्डर को खुलवाने पर भी चर्चा हुई. सीएम ने कहा, मैंने उन्हें हरियाणा में कई स्थानों पर हो रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में बताया है. मुझे उम्मीद है कि जल्द ही बॉर्डर खोल दिए जाएंगे.

ग्रामीणों ने की रास्ता खोलने की मांग

इससे पहले सिंघु बॉर्डर से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की. सिंघु बॉर्डर के आसपास के गांव के लोगों और व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से जल्द से जल्द रास्ता खुलवाने की मांग की.

मनोहर लाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई जारी है. अब किसानों को भी पार्टी बनाकर जवाब दाखिल करने को कहा गया है.

Delhi | I met with Amit Shah Ji today, we briefed him on the issue of opening of Singhu & Tikri borders. I have also told him about farmers' protests being held at several locations in the state. I am hopeful that borders will be opened soon: Haryana CM ML Khattar pic.twitter.com/bv5Rea3hAz

