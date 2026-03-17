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एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट.. हरियाणा के फरीदाबाद में 1017 अवैध कॉलोनियों का खुलासा

Faridabad News: हाई कोर्ट ने उन अधिकारियों की सूची भी मांगी है जिनके कार्यकाल में ये कॉलोनियां विकसित हुईं. हालांकि संबंधित विभाग अब तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं.

Edited By:  Zee News Desk|Last Updated: Mar 17, 2026, 03:53 PM IST

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एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट.. हरियाणा के फरीदाबाद में 1017 अवैध कॉलोनियों का खुलासा

हरियाणा के फरीदाबाद में पिछले 10 सालों के दौरान 1017 अवैध कॉलोनियों के विकसित होने का बड़ा खुलासा हुआ है. यह जानकारी हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की रिपोर्ट में सामने आई है. इसको पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर तैयार किया गया है. रिपोर्ट को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा.

कॉलोनियों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका 

असल में गुरुग्राम निवासी अशोक मुंजाल ने प्रदेश में तेजी से बस रही अवैध कॉलोनियों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ACB को पूरे हरियाणा में विकसित हुई अवैध कॉलोनियों का विस्तृत डाटा तैयार करने के निर्देश दिए थे. इसी के तहत फरीदाबाद समेत अन्य जिलों का आंकड़ा जुटाया गया है.

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ACB के एसपी अनिल यादव के अनुसार हाई कोर्ट ने उन अधिकारियों की सूची भी मांगी है जिनके कार्यकाल में ये कॉलोनियां विकसित हुईं. हालांकि संबंधित विभाग अब तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं. इस संबंध में ACB की ओर से दो बार रिमाइंडर भी भेजा जा चुका है.

उधर जांच में सामने आया है कि सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां ग्रेटर फरीदाबाद इलाके में विकसित हुई हैं, जहां करीब 500 कॉलोनियां बसाई गई हैं. इसके अलावा पृथला, आईएमटी, बसंतपुर, पल्ला, सेहतपुर, अगवानपुर, ददसिया, टिकावली और वजीरपुर जैसे क्षेत्रों में भी 300 से अधिक अवैध कॉलोनियां पाई गई हैं.

अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी जिला नगर योजनाकार (इनफोर्समेंट), नगर निगम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और डीटीपी विभाग की होती है. नगर निगम क्षेत्र में तोड़फोड़ विभाग के एसडीओ को कार्रवाई और केस दर्ज कराने के अधिकार होते हैं. रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब इन विभागों की भूमिका और जवाबदेही पर सवाल उठने लगे हैं. (Report- ZeeTV)

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