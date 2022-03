यूक्रेन में अभी फंसे हैं हरियाणा के 1686 छात्र, सीएम बोले-सभी को सुरक्षित वापस लाएंगे

साक्षी शर्मा/ चंडीगढ़: ​Operation Ganga : रूस और यूक्रेन में चल रही जंग (Russia Ukraine War) के बीच केंद्र सरकार ने एक लिस्ट जारी कर जानकारी दी है कि यूक्रेन में हरियाणा के 1,786 छात्र पढ़ रहे हैं. सूची जारी होने के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार शाम सभी जिला उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों के छात्रों के परिवारों से संपर्क करने के लिए अधिकारियों की टीम बनाएं.

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से कहा कि छात्रों के परिवारों को आश्वस्त किया जाए कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्त परिवारों को आश्वस्त करें और कहें कि वे इस संबंध में फैलाई जा रही नकारात्मक सोशल मीडिया पोस्टों पर ध्यान न दें.

ये भी पढ़ें : फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, हरियाणा की इस बेटी ने पूरे विश्व को पढ़ाया मानवता का पाठ

सकुशल वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा जारी

यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को रोमानिया और हंगरी के रास्ते निकलने के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा जारी है. इस अभियान के तहत आज 182 भारतीय नागरिकों को लेकर सातवीं फ्लाइट बुखारेस्ट (रोमानिया) से मुंबई पहुंची.

The seventh Operation Ganga flight with 182 Indian nationals stranded in Ukraine reached Mumbai from Bucharest (Romania)

Union Minister Narayan Rane received Indian students at Mumbai airport. pic.twitter.com/UVvvuhjhRr

— ANI (@ANI) March 1, 2022