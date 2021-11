बाबा के धाम से PM मोदी का संबोधन, बोले- पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता, अब दोनों काम आएगी

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज सुबह केदारनाथ (Kedarnath) पहुंचे. पीएम बनने के ये उनकी 5वीं यात्रा है, जहां उन्होंने भगवान शिव की पूरे विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की और इसके बाद उन्होंने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया. बता दें कि आदि शंकराचार्य ने ही केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था. आदि शंकर का जन्म केरल में हुआ था.

बता दें कि केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की इस प्रतिमा का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था. यह प्रतिमा 13 फुट ऊंची और 35 टन वजनी है. सभी विधि पूर्ण करने के बाद पीएम मोदी ने संबोधन किया. लेकिन, पीएम से पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में संबोधन किया.

After 2013 destruction, people used to think if Kedarnath could be redeveloped. But a voice within me always told me that Kedarnath will be redeveloped again: Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/mniP5H3hs4

