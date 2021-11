जापानी सीखने के लिए मोदी ने हरियाणा के सीएम की तारीफ तो मनोहर लाल ने बोला-Thank You

नई दिल्ली : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Haryana CM Manohar Lal) ने हाल ही में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (Kurukshetra University) में जापानी संस्कृति और भाषा (Japanese Culture and Language) में तीन महीने के ऑनलाइन बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अपना रजिस्ट्रशन कराया है. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सीएम की तारीफ की है.

प्रधानमंत्री ने शनिवार रात ट्वीट किया-यह जानना बहुत अद्भुत है. मैं मनोहर लाल खट्टर को वर्षों से जनता हूं. वे ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें नई चीजें सीखना पसंद है. जापानी भाषा सीखने का उनका निर्णय इसी दिशा में एक और कदम है.

I have known @mlkhattar Ji for years and he is someone who loves to learn new things. His decision to learn Japanese is another step in that direction. https://t.co/25vcCf062t

This is wonderful to know.

इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बिना देर किए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया. सीएम ने ट्वीट किया-जिज्ञासा खोज, पूछताछ और सीखने का ईंधन है. ज्ञान अनंत है और मेरा मानना ​​है कि हमें अपने जीवनकाल में जितना हो सके, इसे एकत्र करने का प्रयास करते रहना चाहिए. नरेंद्र मोदी जी आपकी तरफ की सराहना के लिए धन्यवाद.

"Curiosity is the fuel for discovery, inquiry and learning."

Knowledge is infinite, and I believe we should strive to gather as much as we can during our own lifetimes.

Thank you for your kind appreciation @narendramodi ji. https://t.co/eeUJinIG7Z

— Manohar Lal (@mlkhattar) November 27, 2021