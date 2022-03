मौसम के बदले तेवर..गर्मी ने बरपाया कहर, इन राज्यों में लू चलने की संभावना

चंडीगढ़- मार्च का महीना आते ही गर्मी भी आ गई हैं. लगातार धूप होने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं.

मौसम में बदलाव आते ही सब जगह के पंखे भी चलना शुरू हो गए हैं. हालांकि अभी गर्मियों की पूरी तरह से शुरूआत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी तापमान 40 डिग्री तक पंहुच गया है.

होली के बाद अब गर्मियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. IMD ने राजस्‍थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और गुजरात के कई हिस्‍सों में लू चलने की संभावना जताई गई है.

वहीं, देश की राजधानी दिल्ली में भी गर्म हवाओं का असर देखने को मिलेगा. जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर भारत के लिए मार्च का महीना सूखा होगा.

एक तरफ जहां गर्मी लगातार बढ़ेगी वहीं दूसरी तरफ आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना भी नहीं है.

and along & off Andaman and Nicobar Islands during 18th to 22nd March; into eastcentral Bay of Bengal on 21st & 22nd March and into northeast Bay of Bengal on 22nd March, 2022.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) March 18, 2022