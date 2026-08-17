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ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ

ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਧੂੜ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਅੱਥਰੂ ਨਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 17, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:26 PM IST
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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