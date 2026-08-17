/ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ

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Watery Eyes: ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਧੂੜ, ਧੂੰਆਂ, ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਜਾਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਕਣ ਅੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹੰਝੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਤਰੀਵ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡ੍ਰਾਈ ਆਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਡਰਾਈ ਆਈ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਣ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਹੰਝੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲਰਜੀ, ਸਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਾਰਨ
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਜਾਂ ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਅੱਥਰੂ ਨਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਥਰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਖ ਦੀ ਸੱਟ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ:
-ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
-ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਸੋਜ
-ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ
-ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
-ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ
-ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ
-ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਪਾਓ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਪਕੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।