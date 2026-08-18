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BP ਵਧਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ

High Blood Pressure Symptoms: ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 18, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:47 PM IST
BP ਵਧਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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