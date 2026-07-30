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Kidney Health: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਆਸਾਨ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣੋ

Kidney Health Tips: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਆਸਾਨ ਸੰਕੇਤ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੰਗ, ਸੋਜ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਥਕਾਵਟ, ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ। ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 30, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:09 PM IST
Kidney Health: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਆਸਾਨ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣੋ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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