ਸਮੇਂ ਸਿਰ Joint Replacement ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ- ਡਾ. ਦਿਲਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ

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Knee Replacement Surgery: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Arthritis ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। SGL Hospital, Mustafabad ਅਤੇ New Ruby Hospital, Jalandhar ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ Complex Orthopaedic Procedures ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ Senior Orthopaedic & Joint Replacement Surgeon, Dr. Dilbans Singh Pandher, Indian Arthroplasty Association ਅਤੇ Jalandhar Orthopaedic Society ਦੇ Executive Member ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Arthritis, Joint Replacement, AI-assisted Precision Arthroplasty System ਅਤੇ Recovery ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
ਸਵਾਲ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Arthritis ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?
Dr. Pandher: ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ Knee Replacement ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 40 ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 50 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Sedentary Lifestyle, Obesity, Diet ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ Joint Degeneration ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਝ ਅਸਲ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
Dr. Pandher: Surgery ਦਾ ਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Recovery Time ਅਤੇ Cost ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ Joint ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ Muscles ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ Procedure ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ Complex ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ Surgeries ਵਿੱਚ AI-assisted Precision Arthroplasty System ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
Dr. Pandher: AI-assisted Precision Arthroplasty System Surgical Process ਵਿੱਚ Real-time, Intraoperative Data ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ Landmarks ਨਾਲ ਛੋਟੇ Trackers ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ System Surgery ਦੌਰਾਨ Limb Alignment, Joint Balance ਅਤੇ Implant Positioning ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ Surgery ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ Procedure ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। AI-assisted Precision Arthroplasty System Surgeon ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ Joint ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ Accurate ਅਤੇ Dynamic Picture ਦੇ ਕੇ Surgical Precision ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ Precise Instrument Panel ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ Pilot ਹੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਹੋਰ Advanced Instruments ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: Knee Replacement Surgery ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ?
Dr. Pandher: ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ Advanced Knee Arthritis ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ Quality of Life ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ Conservative Management, Medication ਅਤੇ Physiotherapy ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ Knee Replacement ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ Candidate ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Age ਉਹ Barrier ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ Joint Damage ਦੀ Degree ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ Functional Goals ਹਨ। Younger Patients ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ Active ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ Older Patients ਆਪਣੀ Independence ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: Hip ਜਾਂ Knee Replacement ਤੋਂ ਬਾਅਦ Recovery ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ Recovery ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?
Dr. Pandher: Recovery ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Modern Techniques, Effective Pain Management ਅਤੇ ਸਾਡੇ AI-assisted Precision Arthroplasty System ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ Surgery ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। Select Patients ਲਈ ਅਸੀਂ Day-care Joint Replacement ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ Profile ਅਤੇ Support System ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਰ Surgery ਸਿਰਫ਼ Journey ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। Rehabilitation ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ NRI Belts ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ Patna, Gwalior, Uttarakhand ਅਤੇ Andaman Islands ਤੋਂ ਸਾਡੇ Centre ’ਤੇ Treatment ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ Physiotherapy Visits ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ Practical ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ Structured, Video-based Rehabilitation Programme ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Compliance ਅਤੇ Outcomes ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ Rehabilitation ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੋ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। Precise Surgery, Structured Rehabilitation Programme ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ Active Participation ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
Dr. Pandher: Arthritis ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਧ Cartilage Loss, Muscles ਦੀ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ Surgery ਤੋਂ ਬਾਅਦ Recovery ਦਾ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ। ਜਿਸ Procedure ਤੋਂ ਅੱਜ ਮਰੀਜ਼ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ Surgery ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ Precise ਅਤੇ Controlled ਹੈ।
Knee Replacement Surgery Clinically Established ਹੈ, ਇਸਦੇ Outcomes Reliable ਹਨ ਅਤੇ Recovery ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ Consultation ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ Medical Decision ਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ।