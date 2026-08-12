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ਸਮੇਂ ਸਿਰ Joint Replacement ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ- ਡਾ. ਦਿਲਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ

Knee Replacement Surgery: Arthritis ਅਤੇ Knee Replacement ਬਾਰੇ ਡਾ. ਦਿਲਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। ਜਾਣੋ Joint Replacement ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, AI-assisted technology ਅਤੇ Recovery ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 12, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:22 PM IST
ਸਮੇਂ ਸਿਰ Joint Replacement ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ- ਡਾ. ਦਿਲਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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