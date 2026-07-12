/ਨਾਮੀ ਫੂਡ ਕੈਫੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀੜਾ ਮਿਲਿਆ; ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

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Machhiwara News(ਵਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ): ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਫੂਡ ਕੈਫੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀੜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਹੇਡੋਂ ਬੇਟ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ''ਹੰਗਰੀ ਪੁਆਇੰਟ'' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪੀਜ਼ਾ ਉਸਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਉਸ 'ਤੇ ਰੀਂਗਦਾ ਦੇਖਿਆ।
ਉਸਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਮਓ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਹੰਗਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਫੂਡ ਕੈਫੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ, ਫੂਡ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਗਲੀ-ਸਾਈਡ ਸਟਾਲਾਂ ''ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੋਰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ''ਹੰਗਰੀ ਪੁਆਇੰਟ'' ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ''ਮੋਰ'' ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਡਾ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।