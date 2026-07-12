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ਨਾਮੀ ਫੂਡ ਕੈਫੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀੜਾ ਮਿਲਿਆ; ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

Machhiwara News: ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਫੂਡ ਕੈਫੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀੜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 12, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:39 PM IST
ਨਾਮੀ ਫੂਡ ਕੈਫੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀੜਾ ਮਿਲਿਆ; ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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