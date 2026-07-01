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ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਸ: ਜਾਣੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

National Doctor Day: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਸ' (National Doctor's Day) ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 01, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:47 PM IST
ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਸ: ਜਾਣੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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