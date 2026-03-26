ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੁੜ ਦਸਤਕ! 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਐਂਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

Covid New Variant: ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਐਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। BA.3.2 ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੈਰੀਐਂਟ, ਜਿਸਨੂੰ “ਸਿਕਾਡਾ”( Cicada) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗ-ਰੋਕੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਕਾਡਾ ਵੈਰੀਐਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ JN.1 ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 75 ਤੱਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੈਰੀਐਂਟ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਟੈਕਸਾਸ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੈਰੀਐਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰੂਪ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਥਕਾਵਟ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਰਦ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ। ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
