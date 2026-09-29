/ਸਿਰਫ਼ ਖੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 7 ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ TB ਦੇ ਸੰਕੇਤ! ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

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TB Symptoms: ਤਪਦਿਕ ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਪਦਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਟੀਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੰਘ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ
ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਟੀਬੀ ਵਿੱਚ, ਖੰਘ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਥਕਾਵਟ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਵੀ ਟੀਬੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਗਰਮ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਟੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ?
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਸਰਗਰਮ ਟੀਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ-ਦਮਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟੀਬੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਸਿਰਫ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੀਬੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਲਮਨਰੀ ਟੀਬੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ, ਅਤੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ (NAAT) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਾਪਲਮੋਨਰੀ ਟੀਬੀ, ਭਾਵ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਕਸ਼ੇ ਸੰਪਰਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1800-11-6666) ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ZeePHH ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।)