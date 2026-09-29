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ਸਿਰਫ਼ ਖੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 7 ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ TB ਦੇ ਸੰਕੇਤ! ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Tuberculosis Symptoms: ਟੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੰਘ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 29, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 01:58 PM IST
ਸਿਰਫ਼ ਖੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 7 ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ TB ਦੇ ਸੰਕੇਤ! ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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