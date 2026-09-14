Add Zee Business As A Preferred Source
App

ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ? ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਨ

Vitamin B12 Deficiency: ਕੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਨ ਭਰ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 14, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 06:12 PM IST
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ? ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਨ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਪੰਜਾਬ BJP ਦਾ ਵਫ਼ਦ DGP ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
2
3
4
5