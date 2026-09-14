ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ? ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਨ

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Vitamin Deficiency And Sleepiness: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਨ ਭਰ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਨ
ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ (ਐਨਆਈਐਚ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਐਪਨੀਆ, ਸਰਕੇਡੀਅਨ ਰਿਦਮ ਵਿਕਾਰ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਕੀ ਹੈ?
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬੀ12 ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦੀ ਸੋਜ (ਗਲੋਸਾਈਟਿਸ), ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ?
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ, ਮਾਸ, ਆਂਡੇ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਪੂਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।