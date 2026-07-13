ਟਾਈਫਾਈਡ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ਤੇ ਲੱਛਣ

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Typhoid Fever: ਟਾਈਫਾਈਡ ਬੁਖਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸੈਲਮੋਨੇਲਾ ਟਾਈਫੀ (Salmonella Typhi) ਨਾਮਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਗੰਦੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਲੋਕ ਟਾਈਫਾਈਡ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟਾਈਫਾਈਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
WHO ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਈਫਾਈਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਟਾਈਫਾਈਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ:
1. ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
2. ਸਿਰਫ਼ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਓ।
3. ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਓ।
4. ਗੰਦੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
5. ਟਾਈਫਾਈਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
6. ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਚਾਅ?
WHO ਤੇ NHS ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਾਈਫਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਪਣਾਓ:
1. ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ।
2. ਸਿਰਫ਼ ਗਰਮ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਹੀ ਖਾਓ।
3. ਬਾਸੀ ਜਾਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਚੋ।
4. ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂ ਪਾਸਚਰਾਈਜ਼ਡ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਰਤੋ।
5. ਕੇਵਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਉਬਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
6. ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਪੇਅ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
7. ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਹੀ ਖਾਓ।
8. ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।
ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ
1. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ
2. ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
3. ਸਿਰ ਦਰਦ
4. ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
5. ਪੇਟ ਦਰਦ
6. ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
7. ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤ
ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖੁਦ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
Disclaimer: ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰਨ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ। ਜੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।