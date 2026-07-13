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ਟਾਈਫਾਈਡ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ਤੇ ਲੱਛਣ

Typhoid Fever: ਟਾਈਫਾਈਡ ਬੁਖਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸੈਲਮੋਨੇਲਾ ਟਾਈਫੀ (Salmonella Typhi) ਨਾਮਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 13, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:18 AM IST
ਟਾਈਫਾਈਡ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ਤੇ ਲੱਛਣ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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