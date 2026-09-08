/ਲਿਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ Wilson Disease

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Wilson Disease: ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਾਧੂ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂਬਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ, ਅੱਖਾਂ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ?
ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਪਿਤ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਤਾਂਬਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਤਾਂਬਾ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ।
ਜਿਗਰ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਸਿਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੰਬਣਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ, ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਰਨੀਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਭੂਰਾ ਜਾਂ ਹਰਾ ਰਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਸਰ-ਫਲੀਸ਼ਰ ਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਛਣ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ।
ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ
ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ
ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ
ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ
ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣਾ
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ
ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਲੱਛਣ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਛਣ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।