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ਲਿਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ Wilson Disease

ਵਿਲਸਨ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 08, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:38 PM IST
ਲਿਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ Wilson Disease

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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