हमीरपुर में लगेंगे 1.72 लाख स्मार्ट मीटर, प्रथम चरण में 40 हजार मीटर स्थापित होंगे
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2933488
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हमीरपुर में लगेंगे 1.72 लाख स्मार्ट मीटर, प्रथम चरण में 40 हजार मीटर स्थापित होंगे

हमीरपुर जिला में बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर सुविधा से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. बिजली बोर्ड ने प्रथम चरण में 40,000 स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य तय किया है. इसके तहत सबसे पहले ट्रांसफार्मरों (डीटीआर) पर स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा रहे हैं.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:35 PM IST

Trending Photos

हमीरपुर में लगेंगे 1.72 लाख स्मार्ट मीटर, प्रथम चरण में 40 हजार मीटर स्थापित होंगे

Hamirpur News(अरविंदर सिंह): जिला में बिजली बोर्ड के उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रथम चरण में 40000 स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे जिनमें सबसे पहले डीटीआर को शामिल किया गया है. डीटीआर यानी कि ट्रांसफार्मर पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं. हमीरपुर जिला में 2200 से अधिक ट्रांसफार्मर हैं जिनके ऊपर इन स्मार्ट मीटर को स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है. 

अभी तक 250 से अधिक ट्रांसफार्मर पर इन्हें लगाया गया है. वही सरकारी भवनों पर तथा ऐसे उपभोक्ताओं के घरों पर प्रथम चरण में स्मार्ट मीटर लगेंगे जिनकी बिजली की खपत 300 यूनिट से अधिक है. माना जाता है कि डीटीआर पर स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली की हरेक यूनिट का पारदर्शी डाटा उपलब्ध रहेगा. 

कंपनी के माध्यम से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है. प्रथम चरण के लिए कंट्रोल रूम अधीक्षण अभियंता बिजली बोर्ड कार्यालय हमीरपुर के साथ ही बनाया गया है. यहां पर बिजली की फिटिंग की गई है और बाकी सामान यहां पर आना अभी बाकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिजली बोर्ड के अधिकारियों की माने तो दूसरे चरण में एक लाख 72 हजार उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे. कंपनी के माध्यम से ही इस कार्य को किया जाएगा तथा दूसरे कारण का कार्य कंपनी को अवार्ड प्लेस हो गया है. पहला चरण पूरा करने के बाद कंपनी दूसरे फेज का काम शुरू करेगी. कंपनी की तरफ से ही सारा कंट्रोल रखा जाएगा जिसमें उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली बिजली की खपत और बचत का सारा रिकॉर्ड रहेगा. 

यह भी माना जाता है कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली चोरी करने के मामले भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे. डीटीआर तथा फीडर पर लगने वाले स्मार्ट मीटर के माध्यम से क्षेत्र को होने वाली बिजली की आपूर्ति की पूरी सटीक जानकारी रहेगी. क्षेत्र में हुई बिजली की खपत का पूरा रिकॉर्ड स्मार्ट मीटर के माध्यम से संबंधित कंपनी के पास रहेगा. ऐसे में यदि बिजली चोरी के मामले होते हैं तो उनका आभास भी बिजली खपत और आपूर्ति में आने वाले अंतर से चल जाएगा. आने वाले समय में स्मार्ट मीटर के फीचर में और भी कई विकल्प उपलब्ध करवाए जा सकते हैं.

बिजली बोर्ड हमीरपुर के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर आशीष कपूर ने बताया कि प्रथम चरण में 40 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं. वर्तमान में कंपनी की तरफ से डीटीआर पर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है. फीडर और डीटीआर के बाद 300 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे. दूसरे चरण में एक लाख 72000 उपभोक्ताओं को इस स्मार्ट मीटर सुविधा से जोड़ा जाएगा।.

TAGS

hamirpur newssmart meterHimachal Pradesh

Trending news

amritsar news
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ
faridkot news
ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਉਤੇ ਸਜਾਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ
Navratri 2025
श्री नैनादेवी मंदिर में दूसरे नवरात्र पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब
Nabha News
ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
Punjab Farmers Union
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
Chandigarh News
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਏਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ
Delhi News
13 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਿਆ
Gurdaspur News
ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਬੀਐਸਐਫ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਕੇ ਬਿਰਦੀ
Navratri 2025
ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ; ਜਾਣੋ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ
Punjab Weather Update
ਮਾਨਸੂਨ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ; ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਧ ਹੋਈ
;