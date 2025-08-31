चंबा में मणिमहेश यात्रा के दौरान 10 श्रद्धालुओं की मौत, कई लापता
चंबा में मणिमहेश यात्रा के दौरान 10 श्रद्धालुओं की मौत, कई लापता

Chamba News: बीमार और कमजोर श्रद्धालुओं को हेलिकॉप्टर के ज़रिए चंबा मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया है. चंबा–पठानकोट हाईवे को बहाल कर दिया गया है, लेकिन चंबा–भरमौर मार्ग पर कई जगह अभी भी भूस्खलन से बाधाएं बनी हुई हैं.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 09:06 AM IST

Chamba News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हो रही वार्षिक मणिमहेश यात्रा इस बार भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बड़ी मुसीबतों से घिर गई है. अधिकारियों के अनुसार अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, 4 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 7 घायल अस्पताल में भर्ती हैं.

हिमाचल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (SDMA) के विशेष सचिव डीसी राणा ने बताया कि लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते चंबा–भरमौर मार्ग बंद हो गया था, जिसके कारण हजारों श्रद्धालु ऊपरी ट्रैकिंग रूट और नालों के किनारे फंसे रहे. मौसम साफ होने पर SDRF, NDRF और स्थानीय रेस्क्यू टीमों ने बड़े स्तर पर बचाव अभियान चलाया. अब तक लगभग 6,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालकर चंबा पहुंचाया जा चुका है.

बीमार और कमजोर श्रद्धालुओं को हेलिकॉप्टर के ज़रिए चंबा मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया है. चंबा–पठानकोट हाईवे को बहाल कर दिया गया है, लेकिन चंबा–भरमौर मार्ग पर कई जगह अभी भी भूस्खलन से बाधाएं बनी हुई हैं.

राणा ने कहा कि जहाँ सड़कों पर यातायात बहाल है, वहां बसों से श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है. वहीं, बंद इलाकों से श्रद्धालुओं को पैदल रास्तों से बाहर निकाला जा रहा है. यात्रा मार्ग पर लंगर समितियों, स्थानीय दुकानदारों और पुलिस की मदद से भोजन और आश्रय की व्यवस्था करवाई गई है.

उन्होंने बताया कि इस साल अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में हिमाचल प्रदेश में 164 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 लोग अभी भी लापता हैं. इसके अलावा, 153 लोगों की जान सड़क हादसों में गई है. मणिमहेश यात्रा के दौरान ज्यादातर मौतें ऑक्सीजन की कमी और हाइपोथर्मिया की वजह से हुईं.

बीते 24 से 26 अगस्त तक चंबा, कांगड़ा और लाहौल-स्पीति जिलों में भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है. एसडीएमए ने राज्य में अब तक कुल नुकसान का अनुमान करीब 2,700 करोड़ रुपये लगाया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं.

