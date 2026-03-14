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31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी मिलेगी छूट; नगर परिषद घुमारवीं ने शुरू की ऑनलाइन सुविधा

Bilaspur News: बिलासपुर जिला के नगर परिषद घुमारवीं द्वारा शहरवासियों की सुविधा के लिए हाउस टैक्स जमा करने की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 03:14 PM IST

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31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी मिलेगी छूट; नगर परिषद घुमारवीं ने शुरू की ऑनलाइन सुविधा

Bilaspur News (विजय भारद्वाज): बिलासपुर जिला के नगर परिषद घुमारवीं द्वारा शहरवासियों की सुविधा के लिए हाउस टैक्स जमा करने की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी है. अब भवन मालिक नगर परिषद के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही अपना हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इस नई व्यवस्था से लोगों को नगर परिषद कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और भुगतान प्रक्रिया भी अधिक सरल व पारदर्शी हो जाएगी.

नगर परिषद की ओर से भवन मालिकों को उनके मोबाइल फोन पर SMS के माध्यम से हाउस टैक्स की राशि की जानकारी भी भेजी जा रही है ताकि वह समय रहते अपने टैक्स का भुगतान कर सकें. नगर परिषद ने शहरवासियों को राहत देते हुए 31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट देने की घोषणा भी की है. हालांकि यह छूट केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष के हाउस टैक्स पर ही लागू होगी, जबकि पिछले वर्षों का बकाया टैक्स बिना किसी छूट के जमा करवाना होगा.

इस बात कि जानकारी देते हुए नगर परिषद घुमारवीं के कार्यकारी अधिकारी खेमचंद वर्मा ने कहा की इससे पहले भी हाउस टैक्स पर छूट की सुविधा दी गई थी, बावजूद इसके कई भवन मालिकों की बकाया राशि पूरी तरह से वसूल नहीं हो पाई. ऐसे में इस बार 31 मार्च तक का अंतिम अवसर दिया गया है ताकि लोग समय रहते अपना टैक्स जमा कर सकें और छूट का लाभ भी उठा सकें.

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साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भवन मालिक को अपने हाउस टैक्स में किसी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति लगती है, तो वह नगर परिषद कार्यालय में आकर उसे ठीक करवा सकता है. यदि भवन मालिक 31 मार्च से पहले अपना पूरा भुगतान कर देता है, तो उसे भी वर्तमान वित्तीय वर्ष के टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी. वहीं खेमचंद वर्मा ने कहा कि हाउस टैक्स से प्राप्त होने वाली राशि शहर के विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था, सड़क सुधार, स्ट्रीट लाइट और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने में खर्च की जाती है.

 

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