मां की डांट से नाराज 10 वर्षीय बच्ची ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर की शिकायत, अब CWC काउंसलिंग के बाद लेगा निर्णय

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां 10 वर्षीय बच्ची ने माता-पिता की डांट और मारपीट से नाराज होकर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग, CWC (चाइल्ड वेलफेयर कमेटी) और पुलिस की टीम ने बच्ची का रेस्क्यू किया और उसे वन स्टॉप सेंटर "सखी" में भेज दिया.

सूत्रों के अनुसार, बच्ची ने हेल्पलाइन पर कॉल कर अपने माता-पिता के साथ रहने से इनकार किया था. इसके बाद उसे दो दिनों तक “सखी” सेंटर में रखा गया. आज बच्ची को उसके माता-पिता के साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बिलासपुर के कार्यालय में लाया गया, जहां उनकी काउंसलिंग की जा रही है.

काउंसलिंग के दौरान बच्ची और माता-पिता दोनों का पक्ष सुना गया. अब CWC की रिपोर्ट और बच्ची के निर्णय के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. अगर बच्ची अपने माता-पिता के साथ वापस जाने के लिए तैयार होती है, तो उसे नियमानुसार घर भेज दिया जाएगा. साथ ही माता-पिता को चेतावनी दी जाएगी कि वे भविष्य में बच्ची के साथ मारपीट या डांट-फटकार न करें.

वहीं, यदि बच्ची अपने घर लौटने से मना करती है, तो उसे बाल संरक्षण केंद्र में रखा जाएगा.

इस मामले की जानकारी देते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी सत्या चंदेल ने बताया कि बच्ची ने अपने माता-पिता की डांट से नाराज होकर हेल्पलाइन 1098 पर शिकायत की थी. शिकायत के बाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्ची का रेस्क्यू किया था. अब CWC की काउंसलिंग रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.