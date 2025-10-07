HP बोर्ड के तहत आने वाले 100 स्कूल होंगे CBSE, शिक्षा स्तर सुधारने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने के दावे के साथ सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है.
Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से अहम फैसला लिया है. राज्य के 100 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अगले शैक्षणिक सत्र से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध किए जाएंगे.
सरकार का कहना है कि इस पहल से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) और CBSE स्कूलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा होगी, जिससे शिक्षण और सीखने दोनों की गुणवत्ता में सुधार होगा. इसके साथ ही, राज्य सरकार CBSE स्कूलों के लिए एक अलग "सब कैडर" भी बनाएगी, जिसमें शिक्षकों को शामिल होने का विकल्प मिलेगा.
सरकार के मुताबिक, इस कदम से विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, उन्नत मूल्यांकन प्रणाली और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के अनुरूप तैयारी का अवसर मिलेगा. वहीं, अभिभावकों की ओर से इस निर्णय पर मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है. कुछ इसे शिक्षा सुधार की दिशा में सराहनीय कदम बता रहे हैं, जबकि अन्य का मानना है कि सरकार को पहले हिमाचल बोर्ड की व्यवस्था को और मज़बूत करना चाहिए.
अगले सत्र से जब ये 100 सरकारी स्कूल CBSE से जुड़ेंगे, तब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि यह पहल विद्यार्थियों के भविष्य और प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के लिए कितनी प्रभावी साबित होती है.