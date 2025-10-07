Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2951821
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

HP बोर्ड के तहत आने वाले 100 स्कूल होंगे CBSE, शिक्षा स्तर सुधारने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने के दावे के साथ सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है. 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 07, 2025, 06:12 PM IST

Trending Photos

HP बोर्ड के तहत आने वाले 100 स्कूल होंगे CBSE, शिक्षा स्तर सुधारने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम

Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से अहम फैसला लिया है. राज्य के 100 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अगले शैक्षणिक सत्र से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध किए जाएंगे.

सरकार का कहना है कि इस पहल से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) और CBSE स्कूलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा होगी, जिससे शिक्षण और सीखने दोनों की गुणवत्ता में सुधार होगा. इसके साथ ही, राज्य सरकार CBSE स्कूलों के लिए एक अलग "सब कैडर" भी बनाएगी, जिसमें शिक्षकों को शामिल होने का विकल्प मिलेगा.

सरकार के मुताबिक, इस कदम से विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, उन्नत मूल्यांकन प्रणाली और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के अनुरूप तैयारी का अवसर मिलेगा. वहीं, अभिभावकों की ओर से इस निर्णय पर मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है. कुछ इसे शिक्षा सुधार की दिशा में सराहनीय कदम बता रहे हैं, जबकि अन्य का मानना है कि सरकार को पहले हिमाचल बोर्ड की व्यवस्था को और मज़बूत करना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

अगले सत्र से जब ये 100 सरकारी स्कूल CBSE से जुड़ेंगे, तब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि यह पहल विद्यार्थियों के भविष्य और प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के लिए कितनी प्रभावी साबित होती है.

TAGS

CBSEShimla NewsHimachal Pradesh

Trending news

paddy procurement
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ
Chandigarh News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
MLA Satpal Satti
ऊना में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर भड़के सतपाल सत्ती, कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार
Punjab green hydrogen project
ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਚਕਾਰ MOU
Bilaspur News
बिलासपुर की बेटी डॉक्टर अलका गौतम ने NEET 2025 में हासिल की ऑल इंडिया रैंक 14
Barnala Theft Case
ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁਥੀ ਸੁਲਝੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
Easy Registry Punjab
“ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ” ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਡੋਰਸਟੈਪ ਸੇਵਾ
kullu dussehra festival
बारिश ने बिगाड़ा कुल्लू दशहरा का रंग, ढालपुर मैदान में भरा पानी, श्रद्धालु परेशान
sangrur news
ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਰੋਸ਼ਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ
Khanna News
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼