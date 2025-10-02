Advertisement
हिमाचल में आज रात से ठप होंगी 108 और 102 एंबुलेंस सेवाएं, कर्मचारियों की 24 घंटे की हड़ताल

हिमाचल में आज रात 8 बजे से आपातकालीन सेवा के रूप में चल रही 108 व 102 एम्बुलेंस के पहिए थम जाएंगे और मरीजों को यह सुविधा अगले 24 घंटों के लिए उपलब्ध नहीं होगी. 

Oct 02, 2025

हिमाचल में आज रात से ठप होंगी 108 और 102 एंबुलेंस सेवाएं, कर्मचारियों की 24 घंटे की हड़ताल

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा झटका लगने वाला है. आज रात 8 बजे से 108 और 102 एंबुलेंस सेवाएँ अगले 24 घंटे के लिए बंद रहेंगी. कर्मचारियों ने निर्धारित वेतन और अन्य सुविधाएं न मिलने के खिलाफ प्रदेशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है.

बिलासपुर जिले में वर्तमान में 108 एंबुलेंस सेवा के 16 और 102 सेवा के 6 वाहन कार्यरत हैं, जिनमें करीब 74 चालक और ईएमटी तैनात हैं। लेकिन आज रात से ये सभी सेवाएं बंद रहेंगी.

एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन का कहना है कि कर्मचारियों से 12-12 घंटे ड्यूटी ली जाती है, लेकिन केवल 12,000 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है. उन्हें ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जाता, जबकि हाईकोर्ट और लेबर कोर्ट के आदेशों के मुताबिक 8 घंटे ड्यूटी पर 17,000 रुपये और 12 घंटे ड्यूटी पर डबल वेतन मिलना चाहिए. कर्मचारियों ने कंपनी पर ईपीएफ और ईएसआई में भी गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं.

बिलासपुर जिला यूनियन प्रधान संजीव कुमार ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर एंबुलेंस कर्मचारी 2 अक्टूबर रात 8 बजे से 3 अक्टूबर रात 8 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) उनकी मांगें पूरी नहीं करता तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.

 

