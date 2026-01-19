10वां रक्षा बल वेटरन्स दिवस: चंडीमंदिर में भव्य आयोजन, 1000 से ज्यादा पूर्व सैनिक हुए शामिल

10th Defence Forces Veterans Day: भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने 10वें रक्षा बल वेटरन्स दिवस के अवसर पर 14 से 18 जनवरी 2026 तक कांगड़ा, अमृतसर, अंबाला, दिल्ली और ट्राईसिटी क्षेत्र में वेटरन्स रैलियों व जनसंपर्क कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की. इन आयोजनों के माध्यम से राष्ट्र के लिए आजीवन सेवा देने वाले पूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की गई.

पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए ठोस पहल

पूर्व सैनिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी कमान ने 41 वेटरन्स सहायता केंद्र (VSK) स्थापित किए हैं, जो एकल खिड़की शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में कार्य कर रहे हैं. साथ ही 79 ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के जरिए पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इन सुविधाओं के विस्तार के लिए पिछले वर्ष 5 करोड़ रुपये से अधिक और चालू वर्ष में अतिरिक्त 2.5 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया.

एक्स-सर्विसमैन रैलियां और विशेष सहयोग

पश्चिमी कमान ने जम्मू और फिरोजपुर में बड़े स्तर पर एक्स-सर्विसमैन रैलियों का आयोजन किया. इसके साथ ही मोहाली स्थित पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर में रीढ़ की चोट से ग्रस्त सैनिकों को निरंतर आर्थिक, चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जा रही है. केंद्र सरकार की पहल के अनुरूप ‘प्रोजेक्ट नमन’ को दोबारा लागू कर पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए संस्थागत सहयोग को और मजबूत किया गया है.

चंडीमंदिर में भव्य वेटरन्स कार्यक्रम

18 जनवरी 2026 को चंडीमंदिर स्थित पश्चिमी कमान मुख्यालय में भव्य वेटरन्स कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के 1,000 से अधिक पूर्व सैनिकों ने भाग लिया. इस कार्यक्रम ने सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के बीच मजबूत संबंधों को फिर से रेखांकित किया.

वरिष्ठ पूर्व सैनिकों का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कातियार (PVSM, UYSM, AVSM) और आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती शुचि कातियार ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों से संवाद किया. इस अवसर पर 90 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया.

सेवा के बाद भी राष्ट्र निर्माण में भूमिका

अपने संबोधन में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कातियार ने कहा कि पूर्व सैनिक सक्रिय सेवा के बाद भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बने हुए हैं. उनका अनुशासन, नेतृत्व और मूल्य सशस्त्र बलों की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करते हैं. उन्होंने पूर्व सैनिकों से भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय विकास में मार्गदर्शन देने का आह्वान किया तथा उनके कल्याण के प्रति पश्चिमी कमान की प्रतिबद्धता दोहराई.