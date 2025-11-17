मनाली में पराली के नीचे छुपाकर लाई जा रही 11 गाय–बैल बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

Manali News: मनाली पुलिस ने सोमवार सुबह बुद्धा चौक के पास नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 11 मवेशियों को अमानवीय तरीके से छिपाकर ले जाते हुए पकड़ा. यह कार्रवाई ट्रक के खिलाफ कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद की गई. बताया गया था कि हरियाणा नंबर का एक ट्रक गायों को लेकर मनाली की ओर बढ़ रहा है.

लगभग 9:20 बजे संदिग्ध ट्रक HR 58 E–4982 कलाथ की दिशा से आता दिखाई दिया. पुलिस के रोकने पर चालक ट्रक को तेज़ी से भगा ले गया, लेकिन करीब 150 मीटर आगे IPH रेस्ट हाउस के पास पुलिस टीम ने वाहन को घेरकर रोक लिया.

तलाशी में ट्रक के ऊपर पराली और नीचे 5 गाय व 6 बैल छिपाकर ले जाए जा रहे थे. पुलिस ने मौके से चालक शौयब अली (40) और परिचालक अब्दुल वाहिद (35), दोनों निवासी सहारनपुर (उत्तर प्रदेश), को गिरफ्तार कर लिया.

मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने FIR नं. 177/2025, दिनांक 17/11/2025, पुलिस थाना मनाली में दर्ज की है. आरोपियों पर पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 एवं हिमाचल प्रदेश गोवंश वध निषेध अधिनियम 1979 की धारा 8 के तहत कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अब मवेशियों को कहां ले जाया जा रहा था और इस नेटवर्क में कौन-कौन शामिल है, इसकी जांच कर रही है.