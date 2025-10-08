बिलासपुर बस हादसे में 16 की मौत, CM सुक्खू ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख देने का किया एलान

Bilaspur Bus Accident: बिलासपुर जिले में मंगलवार शाम लगभग 6 बजे भूस्खलन के कारण हुए दर्दनाक बस हादसे ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया. अचानक बस पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया, जिससे 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की.

सीएम ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन और मंत्री राजेश धर्माणी ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया. बस पूरी तरह मलबे में दब गई थी, जिसके चलते रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन चला. बुधवार सुबह दो और शव बरामद किए गए, जबकि एक लड़की और एक लड़का सुरक्षित पाए गए.

राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश और भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं. 30 जून के बाद मौसम अस्थिर हो गया था और मिट्टी में नमी के कारण पहाड़ों पर दबाव बढ़ गया, जिससे हल्की बारिश के बाद भी भूस्खलन हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम ने कहा कि सरकार सड़क की स्थिति और संभावित ब्लैक स्पॉट्स की जांच करवा रही है. यदि हादसे में किसी अधिकारी या विभाग की लापरवाही पाई गई, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने यह भी बताया कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को रात में ही मौके पर भेजा गया, जबकि मंत्री राजेश धर्माणी दिल्ली से अपना कार्यक्रम रद्द कर तत्काल बिलासपुर लौट आए.

सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस दुखद समय में राजनीति करना अनुचित है. उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह किसान और पशुपालक विरोधी नीतियों को बढ़ावा दे रही है. उन्होंने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार ने 36 करोड़ रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) कार्यक्रम शुरू किया, जिससे दूध उत्पादकों और पशुपालकों को लाभ मिला, लेकिन भाजपा इसे बदनाम करने में लगी है.

सीएम ने कहा कि इस वर्ष मानसून के दौरान प्रदेश को अब तक लगभग 7000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. केंद्र से 1500 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की गई है, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली. जैसे ही पैकेज मिलेगा, सरकार इसकी पूरी जानकारी जनता के साथ साझा करेगी.