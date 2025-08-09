हमीरपुर में छह महीने में 292 ड्रग टेस्ट, 134 पॉजिटिव

Hamirpur News: हमीरपुर जिला में नशे के प्रचलन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने संदिग्धों के ड्रग टेस्ट अभियान को तेज कर दिया है. फरवरी 2025 से जुलाई महीने के अंत तक पुलिस ने कुल 292 संदिग्धों के ड्रग टेस्ट किए, जिनमें से 134 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं. इनमें 132 पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं.

पुलिस के अनुसार, प्राथमिक जांच में पॉजिटिव पाए गए सभी व्यक्तियों के ब्लड सैंपल मंडी और जुंगा स्थित फॉरेंसिक लैब में भेजे गए हैं. रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि ड्रग टेस्ट अभियान केवल उन लोगों पर केंद्रित है, जिन पर नशे की हालत में अवांछनीय गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है. “हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऐसे सभी संदिग्धों के टेस्ट हों. कई पॉजिटिव पाए गए लोग पहले से ही जेल में हैं, जबकि अन्य के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं”.

पुलिस ने नवंबर 2024 में ड्रग टेस्ट किट प्राप्त करने के बाद फरवरी 2025 से जांच प्रक्रिया शुरू की थी. अधिकारियों का दावा है कि इस अभियान से नशे की चेन तोड़ने में अहम सफलता मिली है और जिला में नशे से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है.