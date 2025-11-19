kullu News: 3 मामलों में 5 किलो 900 ग्राम चरस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार

Advertisement
Nov 19, 2025, 10:30 AM IST

kullu News: जिला कुल्लू में पुलिस के द्वारा नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में पुलिस की टीम में करीब 6 किलो चरस के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस में चरस को अपने कब्जे में ले लिया और अब तीनों आरोपियों को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पहले मामले में पुलिस थाना भुंतर की टीम ने बजौरा फोरलेन पुल के नीचे नाकाबन्दी के दौरान सुरेन्द्र परमार (32 वर्ष) निवासी गांव जमद डाकघर पलाच तहसील बंजार जिला कुल्लू के कब्जा से 5 किलो 148 ग्राम चरस बरामद की गई. वही, दूसरे मामले में पुलिस थाना भुंतर की टीम ने गश्त/ नाकाबंदी के दौरान त्रेहन चौक के समीप ओम प्रकाश (28 वर्ष) गांव व डाकघर मझान तहसील सैज जिला कुल्लू के कब्जा से 550 ग्राम चरस बरामद की गई है.

वही, तीसरे मामले में पुलिस थाना मनाली की टीम ने गश्त के दौरान होटल टियारा, मनाली के समीप तनुज उर्फ अब्बू (22 वर्ष) निवासी गांव ओडीधार डाकघर कोठी तहसील आनी जिला कुल्लू के कब्जा से 235.700 ग्राम चरस बरामद की गई है. एएसपी कुल्लू संजीव चौहान ने बताया कि पुलिस की टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों आरोपी कहां से चरस लेकर आए थे. इसके बारे में भी पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि जिला कुल्लू में नशे के कारोबार पर पुलिस के द्वारा लगातार रोक लगाई जा रही है.

पुलिस अधिकारियों ने कहा नशा तस्करों के खिलाफ़ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. नशा फैलने वाले लोगों बिलकुल भी नहीं छोड़ा जाएगा.

