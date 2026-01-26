3 फीट बर्फ भी नहीं रोक पाई प्यार, दूल्हा 7 KM पैदल चल लाया दुल्हन; शादी बनी मिसाल

Mandi News: मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में हालिया भारी बर्फबारी के बीच संपन्न हुई एक शादी पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बनी हुई है. तीन से चार फीट तक जमी बर्फ, बंद सड़कें और कड़ाके की ठंड के बावजूद दूल्हे का हौसला नहीं डगमगाया. बुनालीधार निवासी गितेश ठाकुर ने साबित कर दिया कि सच्चा जज्बा हर चुनौती से बड़ा होता है, जब वे अपनी दुल्हन ऊषा ठाकुर को पैदल चलकर घर लेकर आए.

जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार सुबह से शुरू हुई बारिश देर रात तक जारी रही, जिसके बाद सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली, बगस्याड, लम्बाथाच कल्हणी, लम्बाथाच शैट्टाधार, थुनाग और सराची सहित कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई. एक ओर जहां बर्फबारी से किसानों, बागवानों और सैलानियों के चेहरों पर खुशी लौटी, वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में रास्ते बंद होने से जनजीवन प्रभावित हुआ.

इसी दौरान सराज की केओली पंचायत से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई. जब चारों ओर सफेद चादर बिछ चुकी थी और आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई थी, तब भी गितेश ठाकुर का संकल्प अडिग रहा. सीमित संख्या में बरातियों के साथ वे करीब 7 किलोमीटर लंबे दुर्गम और बर्फीले रास्ते को पैदल तय कर भैचड़ी गांव पहुंचे. देवताओं की उपस्थिति में, तीन से चार फीट बर्फ के बीच विवाह की रस्में पूरी की गईं, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया.

बर्फबारी के बीच पूरी हुईं विवाह की रस्में

बरात बुनालीधार से रवाना होकर कमीशरधार और थनुटा होते हुए भैचड़ी पहुंची, जहां रातभर विवाह की रस्में चलीं. सुबह करीब सवा सात बजे दुल्हन की विदाई हुई. इसके बाद दूल्हा-दुल्हन और कुछ बराती खड़ी चढ़ाई वाले बर्फीले रास्तों से होते हुए करीब चार घंटे का सफर तय कर सुबह लगभग 11 बजे अपने घर पहुंचे.

बिना पालकी, सादगी और साहस के साथ हुई विदाई

भारी हिमपात के चलते रास्तों पर जमी मोटी बर्फ और फिसलन के कारण पालकी उठाना जोखिम भरा था. किसी भी अनहोनी से बचने के लिए बिना पालकी के ही दुल्हन को पैदल ले जाया गया. ठंड, थकान और कठिन रास्तों के बावजूद सभी ने धैर्य और साहस के साथ यह सफर पूरा किया.

सराज क्षेत्र की यह अनोखी शादी अब पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन गई है. बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच निभाई गई यह रस्में लंबे समय तक लोगों की यादों में दर्ज रहेंगी और यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएगी कि मजबूत इरादे और सच्चा प्यार हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं.