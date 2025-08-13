बंजार में एक माह से 32 सड़कें बंद, विधायक शौरी ने सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप

Kullu News: हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जिला कुल्लू का बंजार विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है, जहां पिछले एक माह से 32 प्रमुख सड़कें बंद पड़ी हैं. स्थिति यह है कि खेतों में उगी सब्जियां खराब हो चुकी हैं और सेब सीजन भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.

बंजार से भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी ने आरोप लगाया है कि इस मुश्किल समय में प्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री बंजार के दौरे पर नहीं आया, जिससे साफ है कि सरकार इस क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है. उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के 10 गांव ऐसे हैं जो भूस्खलन के खतरे में हैं, और कई परिवार तंबुओं में रहने को मजबूर हैं.

विधायक के मुताबिक, सड़कें बंद होने के कारण मरीजों को कुल्लू लाने के लिए लोगों को टैक्सी पर 3 हजार रुपये से अधिक खर्च करना पड़ रहा है. इस समय क्षेत्र की किसी भी सड़क पर एचआरटीसी की बस सेवा उपलब्ध नहीं है, और लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि एनएच-305 की हालत इतनी खराब है कि यह पांच जगह पर कभी भी धंस सकता है, जिससे बंजार का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह कट सकता है. विधायक शौरी ने मांग की कि सरकार तत्काल सड़कों की बहाली के लिए बजट जारी करे और बंजार के साथ भेदभाव बंद करे.