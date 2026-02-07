Advertisement
पंजाब के 2 युवकों से मनाली में 39.650 हेरोइन बरामद

Manali News: जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में पुलिस की टीम ने 2 युवकों से 39.650 हेरोइन बरामद की हैं. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 03:49 PM IST

Manali News: जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में पुलिस की टीम ने 2 युवकों से 39.650 हेरोइन बरामद की हैं. तो वही दूसरे मामले में पुलिस ने 560 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया हैं. पुलिस ने हेरोइन और चरस को अपने कब्जे में लिया है और तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि वह कहां से यह नशीले पदार्थ लेकर आए थे और आगे किसे बेचने के लिए जा रहे थे। वही अब तीनों आरोपियों को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है.

नशा तस्करी के पहले मामले में मनाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस टीम को सूचना मिली कि वन विहार पार्किंग के पास उपेंदर जीव सिंह निवासी गाँव मौहल्ला वाहरली अबादी ,झंदियाला मंजकी डाक घर साहन के पासे तहसील फिल्लौर जिला जालंधर पंजाब उम्र 21 साल और बलकार लाल  निवासी गाँव नज़द माता गंगा जी गुरद्वारा बेरका  वाई पास विजय नगर अमृतसर उम्र 25 साल गोम्पा रोड मनाली में एक होटल में कमरा लेकर रह रहे है. दोनों युवक होटल के कमरा से ही चिट्टा (हेरोइन) बेचने का अवैध धंधा कर रहे हैं. इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने होटल के कमरा की  नियमानुसार तलाशी ली.

तलाशी के दौरान पुलिस टीम को दोनों के कब्जे से 39. 650 ग्राम हेरोइन बरामद की गई. वही, दूसरे मामले में  पुलिस थाना भून्तर की टीम ने सियुंड में हाथी थान मणिकर्ण रोड पर नाकाबंदी के दौरान टेक राम (47 वर्ष)  निवासी गांव देऊधरा, डाकघर भ्रैण, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू के कब्जे से 560 ग्राम चरस बरामद की गई है. एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल  ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अब आगामी कार्रवाई की जा रही है. जिला कुल्लू में नशीले पदार्थ की तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों पर भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है. ताकि कुल्लू से नशे को खत्म किया जा सके.

