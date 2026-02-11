40 हजार करोड़ कर्ज के बाद भी ठप विकास! सुक्खू सरकार ने हिमाचल को आर्थिक संकट में डाला- जयराम ठाकुर

Kullu News: कुल्लू जिला में भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विशेष रूप से भाग लिया. इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके संगठनात्मक योगदान और विचारधारा पर प्रकाश डाला.

कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रदेश में उत्पन्न आर्थिक संकट के लिए पूरी तरह से वर्तमान कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है.

RDG बंद होने पर पहले से थी जानकारी

जयराम ठाकुर ने कहा कि 11वें और 12वें वित्त आयोग से ही स्पष्ट किया जाता रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) कोई स्थायी अधिकार नहीं है. 15वें वित्त आयोग के दौरान भी इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात कही गई थी. उन्होंने कहा कि 2017 से 2022 तक भाजपा सरकार के समय भी इस विषय पर चर्चा हुई थी और कोरोना काल के बाद इसे धीरे-धीरे कम करने की सिफारिश की गई थी.

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार को पहले से अंदाजा होना चाहिए था कि RDG बंद होगी, लेकिन आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए.

3 साल में 40 हजार करोड़ का ऋण

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने पांच वर्षों में 19,500 करोड़ रुपये का ऋण लिया और 2,000 से अधिक सरकारी संस्थान खोलकर जनता को सुविधाएं दीं. इसके विपरीत, मौजूदा सरकार ने मात्र तीन वर्षों में 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज ले लिया, लेकिन विकास कार्य ठप पड़े हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मित्रों और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने में लगी है, जबकि कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल पा रही.

सब्सिडी और योजनाओं पर खतरे का दावा

जयराम ठाकुर ने कहा कि वित्त विभाग की प्रस्तुति के अनुसार आने वाले समय में सब्सिडी बंद करने, डीए और एरियर रोकने, नई भर्तियां न करने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन व स्वास्थ्य योजनाओं में कटौती जैसी स्थिति बन सकती है.

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एक ओर आर्थिक संकट का हवाला दे रही है, वहीं दूसरी ओर चुनावी गारंटियों को लेकर घोषणाएं कर रही है.

आत्मनिर्भरता के दावे पर सवाल

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की बात कही गई थी. उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई फार्मूला है तो उसे प्रदेशवासियों के सामने रखा जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान हालात में राज्य को स्पष्ट आर्थिक दिशा की आवश्यकता है.

उन्होंने दोहराया कि प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए वर्तमान सरकार की नीतियां और वित्तीय कुप्रबंधन जिम्मेदार हैं.