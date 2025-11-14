Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3003411
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

बिलासपुर में EVM सुरक्षा में बड़ी लापरवाही, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड

बिलासपुर जिले में ईवीएम सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक उजागर हुई है. सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात 8 पुलिसकर्मी अपनी जगह से गायब पाए गए, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 14, 2025, 03:19 PM IST

Trending Photos

बिलासपुर में EVM सुरक्षा में बड़ी लापरवाही, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में EVM सुरक्षा के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. शहर में दो स्थानों—राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर और लखनपुर स्ट्रांग रूम—में तैनात EVM सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी के दौरान अनुपस्थिति पकड़ी गई, जिसके बाद जिला पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है.

घटना का खुलासा बुधवार देर रात हुआ, जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शिव चौधरी ने दोनों स्थानों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कई पुलिसकर्मी ड्यूटी से गायब मिले. एएसपी ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक (एसपी) बिलासपुर संदीप धवल को दी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने 2 हवलदार और 6 कांस्टेबल को निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी संदीप धवल ने बताया कि लखनपुर स्ट्रांग रूम में एक हवलदार और पांच कांस्टेबल ड्यूटी से नदारद पाए गए, हालांकि संतरी ऑन ड्यूटी तैनात मिला. वहीं, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में तैनात दो गार्डों (नैना देवी और सदर) में से एक हवलदार और एक कांस्टेबल मौजूद नहीं थे.

उन्होंने कहा कि EVM सुरक्षा अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण ड्यूटी है, ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी दोषी पुलिसकर्मियों पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू कर दी गई है.

घटना की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है, जिसे डीएसपी मनीष चौधरी देख रहे हैं. वे दो माह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट एसपी को सौंपेंगे.

TAGS

EVMBilaspur NewsHimahcal Pradesh

Trending news

Snake Favourite Places at home in winters
ਠੰਡ 'ਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆ ਮਨਪੰਸਦ ਥਾਵਾਂ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਮਲਾ
Punjab Cabinet meeting postponed
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ
Tarn Taran bypoll Winner
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ; ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਬਤ
Bihar election results 2025
NDA की जीत पर ऊना में भारतीय जनता पार्टी ने बांटे लड्डू, मनाया जश्न
Hassan Manak arrest
ਫਗਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਸਨ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Sleep Sign
Sleep Sign: ਕੀ ਸਵੇਰੇ 3-4 ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ?
Gold price today
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 18K–24K ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ
Holiday Calendar
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, 2026 ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕ
Tarn Taran bypoll Winner
ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ
Dharmendra
ਹੇਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ, 40 ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਉਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਫਿਲਮ