बिलासपुर में EVM सुरक्षा में बड़ी लापरवाही, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में EVM सुरक्षा के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. शहर में दो स्थानों—राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर और लखनपुर स्ट्रांग रूम—में तैनात EVM सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी के दौरान अनुपस्थिति पकड़ी गई, जिसके बाद जिला पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है.

घटना का खुलासा बुधवार देर रात हुआ, जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शिव चौधरी ने दोनों स्थानों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कई पुलिसकर्मी ड्यूटी से गायब मिले. एएसपी ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक (एसपी) बिलासपुर संदीप धवल को दी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने 2 हवलदार और 6 कांस्टेबल को निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है.

एसपी संदीप धवल ने बताया कि लखनपुर स्ट्रांग रूम में एक हवलदार और पांच कांस्टेबल ड्यूटी से नदारद पाए गए, हालांकि संतरी ऑन ड्यूटी तैनात मिला. वहीं, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में तैनात दो गार्डों (नैना देवी और सदर) में से एक हवलदार और एक कांस्टेबल मौजूद नहीं थे.

उन्होंने कहा कि EVM सुरक्षा अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण ड्यूटी है, ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी दोषी पुलिसकर्मियों पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू कर दी गई है.

घटना की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है, जिसे डीएसपी मनीष चौधरी देख रहे हैं. वे दो माह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट एसपी को सौंपेंगे.