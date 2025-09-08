हरियाणा से भेजी गई 8 ट्रक राहत सामग्री नूरपुर पहुंची, पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने किया रिसीव

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों की मदद के लिए भेजी गई 8 ट्रकों में राहत सामग्री रविवार को भाजपा जिला कार्यालय नूरपुर पहुंची. इस सामग्री को पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने औपचारिक रूप से रिसीव किया.
Trending Photos
Nurpur News(भूषण शर्मा): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी द्वारा प्रदेश में आई आपदा को ध्यान में रखते हुए 8 ट्रकों में भरकर भेजी गई राहत सामग्री आज भाजपा जिला कार्यालय नूरपुर पहुंची. इस राहत सामग्री को पूर्वमंत्री राकेश पठानिया ने औपचारिक रूप से रिसीव किया. इस अवसर पर इंदौरा की पूर्व विधायक रीता धीमान, ज्वाली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे संजय गुलेरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश काका सहित प्रमुख कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.
पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्वमंत्री राकेश पठानिया ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने बताया कि इस बार भारी बारिश और पौंग बांध से छोड़े गए पानी के कारण प्रदेश के कई क्षेत्र विशेषकर चम्बा, इंदौरा और फतेहपुर मंडल में भारी तबाही हुई है. ऐसे में यह राहत सामग्री उन आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में वितरित की जाएगी, जहा इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है.
राकेश पठानिया ने कहा, "भारी वर्षा के चलते प्रदेश में व्यापक नुकसान हुआ है. भाजपा न केवल अपने स्तर पर, बल्कि प्रशासन के सहयोग से भी प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य में पूरी तत्परता से जुटी हुई है."
उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा विपक्ष में होते हुए भी जनता की सेवा में आगे है, जबकि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए पीछे हट रही है.
पठानिया ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री जल्द प्रदेश का दौरा करेंगे और आपदाग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेंगे. इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा पहले ही प्रदेश को 2200 करोड़ रुपये का राहत पैकेज दिया जा चुका है. वर्तमान में नूरपुर, ज्वाली, फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 300 करोड़ रुपये के विकास कार्य केंद्र सरकार की सहायता से प्रगति पर हैं.
भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश काका ने कहा कि ट्रकों से प्राप्त की गई राहत सामग्री को भाजपा जिला कार्यालय नूरपुर में सुरक्षित रखा गया है. "इस राहत सामग्री में सभी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं, जो आपदाग्रस्त क्षेत्र में सबसे पहले जरूरतमंदों को प्रदान की जाएंगी. आगे की प्रक्रिया के तहत इसे प्रभावित क्षेत्रों में वितरित किया जाएगा.