इंजीनियरिंग छोड़ खेती की राह: हिमाचल का युवा शक्ति देव बना आत्मनिर्भर किसान, प्राकृतिक खेती से रच रहा सफलता की कहानी

आज के दौर में जहां युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए बड़े शहरों या मल्टीनैशनल कंपनियों का रुख करते हैं, वहीं हिमाचल के कांगड़ा जिला के एक युवा ने अपनी माटी से जुड़कर मिसाल कायम की है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 28, 2025, 04:18 PM IST

इंजीनियरिंग छोड़ खेती की राह: हिमाचल का युवा शक्ति देव बना आत्मनिर्भर किसान, प्राकृतिक खेती से रच रहा सफलता की कहानी

Dharamshala News: आज जहां अधिकांश युवा उच्च शिक्षा के बाद बड़े शहरों और मल्टीनेशनल कंपनियों की ओर रुख करते हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शक्ति देव ने अपनी माटी से जुड़कर एक नई मिसाल कायम की है. तकनीकी शिक्षा लेने के बाद भी उन्होंने खेती को अपनाया और अब वे प्राकृतिक खेती के जरिए न केवल खुद आत्मनिर्भर बने हैं, बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं.

इंजीनियर से किसान तक का सफर
कांगड़ा की झियोल पंचायत के डिक्टू गांव के रहने वाले शक्ति देव ने डबल स्ट्रीम में पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग की डिग्री ली और कई सालों तक निजी क्षेत्र में नौकरी की. लेकिन वर्ष 2012 में उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपने गांव लौटने का निर्णय लिया. उनका कहना है – "शहर की भागदौड़ से कहीं बेहतर था अपनी माटी में मेहनत करना, अपने लोगों के साथ रहना और कुछ ऐसा करना जो टिकाऊ हो."

रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती तक का बदलाव
शुरुआत में शक्ति देव ने पारंपरिक रासायनिक खेती की, लेकिन खर्च अधिक और मुनाफा कम होने के कारण 2015 में उन्होंने बदलाव का निर्णय लिया. 2018 में नौणी कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने प्राकृतिक खेती की राह पकड़ी.

वे अब देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से जीवामृत, दशपर्णी अर्क, अग्नियास्त्र जैसे देसी नुस्खों का प्रयोग करते हैं. उनका कहना है कि इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, लागत घटती है और उत्पाद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है.

कम लागत, अच्छा मुनाफा
प्राकृतिक खेती के बाद न केवल उनकी फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ, बल्कि बाजार की भी समस्या खत्म हो गई. अब वे सीधे चुनिंदा परिवारों को उपज बेचते हैं, जिससे उनकी मासिक आय 30 से 40 हजार रुपये तक पहुंच चुकी है.

वे शून्य जुताई (Zero Tillage) पद्धति से खेती करते हैं, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती है और फसल को बेहतर पोषण मिलता है. दशपर्णी अर्क जैसे देसी कीटनाशकों से वे रसायनिक स्प्रे का विकल्प सफलतापूर्वक अपना चुके हैं.

किसानों के लिए प्रेरणा बने शक्ति
शक्ति देव अब न सिर्फ खुद एक सफल किसान हैं, बल्कि अपने इलाके के कई किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं. उनका मानना है कि – "खेती सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है. अगर सोच और तरीका सही हो, तो खेती को भी सम्मान और समृद्धि का माध्यम बनाया जा सकता है."

dharamshala news
इंजीनियरिंग छोड़ खेती की राह, हिमाचल का युवा शक्ति देव बना आत्मनिर्भर किसान
;