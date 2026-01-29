उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना पर ACCCF ने उठाए सवाल, बताया ‘साजिश का शक’

Paonta Sahib News: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की कथित विमान दुर्घटना को लेकर एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स (ACCCF) ने सवाल खड़े किए हैं. संगठन के नेशनल असिस्टेंट चीफ नाथूराम चौहान ने इस मामले में उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

पांवटा साहिब में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान नाथूराम चौहान ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना और उसमें हुई मौत को लेकर कई तरह की शंकाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने दावा किया कि दुर्घटना से दो दिन पहले अजित पवार ने एक बड़े राजनीतिक घोटाले का जिक्र किया था, जिसके बाद इस तरह की घटना होना कई सवाल खड़े करता है.

“राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान होती हैं ऐसी घटनाएं” – ACCCF का दावा

नाथूराम चौहान ने कहा कि देश में जब-जब बड़े राजनीतिक विवाद या उथल-पुथल होती है, तब-तब किसी न किसी बड़े नेता की विमान या सड़क दुर्घटना में मौत की घटनाएं सामने आती रही हैं. उन्होंने देश के कई नेताओं की आकस्मिक दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए इसे गंभीर विषय बताया.

उन्होंने इस पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग की. चौहान ने कहा कि इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जांच पर कोई सवाल न उठे और सच्चाई देश के सामने आ सके.

“सच सामने आना जरूरी”

ACCCF के नेशनल असिस्टेंट चीफ ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक दुर्घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े तथ्यों की गहन जांच आवश्यक है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस विमान दुर्घटना का सच देश के सामने आना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की आशंका या संदेह का समाधान हो सके.