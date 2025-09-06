हिमाचल-पंजाब सीमा पर हादसा ; एम्बुलेंस खाई में गिरी, 3 की मौत, 2 घायल

Una News: स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया था. सड़क के साथ लगती खाई का किनारा टूटकर इतना चौड़ा हो गया था कि वाहन का संतुलन बिगड़ते ही वह सीधा खाई में जा समाया. हादसा इतना भीषण था कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए.
Trending Photos
Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से सटे पंजाब के होशियारपुर क्षेत्र में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार कांगड़ा जिले के एक मरीज को परिवार सहित टांडा मेडिकल कॉलेज से रेफर कर लुधियाना के डीएमसी अस्पताल लाया जा रहा था. मरीज और उसके परिजनों को लेकर एम्बुलेंस जैसे ही ऊना से आगे पंजाब की सीमा में दाखिल हुई, तो अचानक वाहन अनियंत्रित होकर मंगुवाल के पास गहरी खाई में जा गिरा. इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया था. सड़क के साथ लगती खाई का किनारा टूटकर इतना चौड़ा हो गया था कि वाहन का संतुलन बिगड़ते ही वह सीधा खाई में जा समाया. हादसा इतना भीषण था कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए.
मृतकों की पहचान कांगड़ा जिले के रहने वाले परिजनों के रूप में हुई है. घायल दो लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. बताया जा रहा है कि हादसा तब हुआ जब एम्बुलेंस मरीज को लुधियाना ले जाने के लिए ऊना-होशियारपुर सीमा पार कर रही थी.
स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. खाई में गिरे वाहन से शवों और घायलों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रशासन ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है.
लगातार बारिश से बिगड़े हालातों के बीच यह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और अवसंरचना की खस्ताहालत पर सवाल खड़े कर रही है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते सड़क की मरम्मत की जाती तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी से बचा जा सकता था.