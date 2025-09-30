Kullu News: डीसी ऑफिस कुल्लू में बम की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार

Kullu News: जिला कल्लू के मुख्यालय ढालपुर में डीसी कार्यालय में बम ब्लास्ट की धमकी देने के आरोप में पुलिस की टीम ने दिल्ली के युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस की टीम के द्वारा उसे अदालत में पेश किया गया. जहां पर उसे पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. वहीं आरोपी पर अन्य राज्यों में भी इस तरह की धमकी देने का आरोप है.

कुल्लू पुलिस की टीम के द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि उसके साथ और कौन-कौन लोग इसमें शामिल है. कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला कुल्लू के उपायुक्त कार्यालय को 02.05.2025 को ईमेल के माध्यम से बम ब्लास्ट की धमकी मिली थी. जाँच के दौरान पुलिस टीम के द्वारा मैंगलोर और बैंगलोर से दो मोबाइल फ़ोन ज़ब्त किए गए. इस अपराध में इस्तेमाल किया गया फ़ोन कर्नाटक के मेडिकेरी से चुराया गया पाया गया. इसके अलावा, एक संदिग्ध नितिन शर्मा निवासी बलजीत नगर, नई दिल्ली की पहचान हुई. जिसका तमिलनाडु, पुडुचेरी और हैदराबाद में इसी तरह की धमकियाँ भेजने का आपराधिक रिकॉर्ड था.

आरोपी नितिन शर्मा को मैसूर पुलिस ने अगस्त 2025 में गिरफ्तार किया था और अब उसे जांच के लिए कुल्लू लाया गया है. जहां पुलिस टीम ने आरोपी की पाँच दिन की पुलिस हिरासत रिमांड प्राप्त कर ली है. वही, इस मामले में आरोपी के अंतर्राज्यीय संबंधों की बारीकी से जाँच की जा रही है. एसपी कुल्लू डॉक्टर गोकुल चंद्रन कार्तिकेय ने बताया कि आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है.

