Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2942334
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Kullu News: डीसी ऑफिस कुल्लू में बम की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार

Kullu News: जिला कल्लू के मुख्यालय ढालपुर में डीसी कार्यालय में बम ब्लास्ट की धमकी देने के आरोप में पुलिस की टीम ने दिल्ली के युवक को गिरफ्तार किया है. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 03:00 PM IST

Trending Photos

Kullu News: डीसी ऑफिस कुल्लू में बम की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार

Kullu News: जिला कल्लू के मुख्यालय ढालपुर में डीसी कार्यालय में बम ब्लास्ट की धमकी देने के आरोप में पुलिस की टीम ने दिल्ली के युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस की टीम के द्वारा उसे अदालत में पेश किया गया. जहां पर उसे पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. वहीं आरोपी पर अन्य राज्यों में भी इस तरह की धमकी देने का आरोप है.

कुल्लू पुलिस की टीम के द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि उसके साथ और कौन-कौन लोग इसमें शामिल है. कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला कुल्लू के उपायुक्त कार्यालय को 02.05.2025 को ईमेल के माध्यम से बम ब्लास्ट की धमकी मिली थी. जाँच के दौरान पुलिस टीम के द्वारा मैंगलोर और बैंगलोर से दो मोबाइल फ़ोन ज़ब्त किए गए. इस अपराध में इस्तेमाल किया गया फ़ोन कर्नाटक के मेडिकेरी से चुराया गया पाया गया. इसके अलावा, एक संदिग्ध नितिन शर्मा निवासी बलजीत नगर, नई दिल्ली की पहचान हुई. जिसका तमिलनाडु, पुडुचेरी और हैदराबाद में इसी तरह की धमकियाँ भेजने का आपराधिक रिकॉर्ड था.

यह भी पढ़ें: इंजीनियरिंग छोड़ खेती की राह: हिमाचल का युवा शक्ति देव बना आत्मनिर्भर किसान, प्राकृतिक खेती से रच रहा सफलता की कहानी

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी नितिन शर्मा को मैसूर पुलिस ने अगस्त 2025 में गिरफ्तार किया था और अब उसे जांच के लिए कुल्लू लाया गया है. जहां पुलिस टीम ने आरोपी की पाँच दिन की पुलिस हिरासत रिमांड प्राप्त कर ली है. वही, इस मामले में आरोपी के अंतर्राज्यीय संबंधों की बारीकी से जाँच की जा रही है. एसपी कुल्लू डॉक्टर गोकुल चंद्रन कार्तिकेय ने बताया कि आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें: 2 और 3 अक्टूबर को आयोजित होगा सीर उत्सव, 'रन, वॉक और टॉक अगेंस्ट चिट्टा' रहेगा आयोजन का प्रमुख संदेश

 

TAGS

Kullu NewsDC Office KulluThreathindi news

Trending news

Kullu News
डीसी ऑफिस कुल्लू में बम की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार
jalandhar news
ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ; ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ
Shiromani Akali Dal
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ICC Womens Cricket World Cup 2025
ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
Bilaspur
श्री नैनादेवी मंदिर में शारदीय अष्टमी नवरात्र के उपलक्ष्य पर उमड़ी भक्तों की भीड़
barnala news
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਚੋਰੀ; ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ 4 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
moga clash news
ਗਲੀ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ
Vijay Malhotra Passes Away
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
Ludhiana News
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਤਿਮ ਅਲਟੀਮੇਟਮ; ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
Chandigarh News
ਪੁਲਿਸ ਨੇ 35 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ਟ
;