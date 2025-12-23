आदर्श अस्पताल घुमारवीं में 20 साल से अल्ट्रासाउंड सुविधा ठप, वर्षों से खाली पड़ा रेडियोलॉजिस्ट का पद

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं. सरकार भले ही “व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल” का नारा दे रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अब भी सवालों के घेरे में है.

बिलासपुर जिले के दूसरे सबसे बड़े सिविल अस्पताल घुमारवीं में मरीजों को आज भी अल्ट्रासाउंड जैसी बुनियादी जांच सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है. रेडियोलॉजिस्ट का पद लंबे समय से खाली होने के कारण मरीजों को मजबूरन निजी लैबों का रुख करना पड़ रहा है, जहां महंगे दामों पर जांच करानी पड़ती है.

गौरतलब है कि सिविल अस्पताल घुमारवीं को प्रदेश सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर “आदर्श स्वास्थ्य केंद्र” घोषित किया गया है. बिलासपुर जिले में चार अस्पतालों—क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, सिविल अस्पताल घुमारवीं, घवांडल अस्पताल और झंडूता अस्पताल—को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का दर्जा दिया गया है. इसके बावजूद घुमारवीं अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है.

20 साल पहले मिली मशीन, आज तक शुरू नहीं हो पाई सेवा

जानकारी के अनुसार वर्ष 2004 में ही घुमारवीं सिविल अस्पताल को अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवा दी गई थी, लेकिन आज तक यहां रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो सकी. नतीजतन, यह मशीन वर्षों से बिना उपयोग के पड़ी है और अब इसकी कार्यक्षमता पर भी सवाल उठने लगे हैं. बताया जा रहा है कि यह मशीन भी नई नहीं थी, बल्कि जिला अस्पताल बिलासपुर से पुरानी मशीन को यहां स्थानांतरित किया गया था.

हालांकि हाल के वर्षों में अस्पताल में स्त्री रोग, हड्डी रोग, शिशु रोग, ईएनटी, जनरल सर्जरी और एमडी मेडिसिन जैसे विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट की कमी के चलते अल्ट्रासाउंड सेवा शुरू नहीं हो सकी. मशीन को दोबारा चालू करने के लिए एक चिकित्सक को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, लेकिन लंबे समय से बंद पड़ी मशीन के कारण यह प्रयास भी सफल नहीं हो पाया.

मरीजों पर बढ़ा आर्थिक बोझ

अल्ट्रासाउंड सुविधा न होने का सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है. गर्भवती महिलाओं और अन्य जरूरतमंद मरीजों को निजी लैबों में महंगी जांच करवानी पड़ रही है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भारी बोझ बन रहा है.

CMO बोले—सरकार को भेजी गई है लिखित जानकारी

इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डॉ. शशि दत्त शर्मा ने बताया कि जिले के चार आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की जा रही हैं और विभिन्न विभागों में विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की जा रही है. उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल घुमारवीं में रेडियोलॉजिस्ट का पद फिलहाल खाली है, जिसकी जानकारी सरकार को लिखित रूप में दे दी गई है. जैसे ही रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति होगी, अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेवा शुरू कर दी जाएगी.