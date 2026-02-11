Advertisement
“सलाहकारों ने डुबो दी सुक्खू सरकार?” राजीव बिंदल का बड़ा हमला, कहा– मित्रों में बांटे करोड़ों!

Rajeev Bindal: RDG बंद होने को लेकर हिमाचल की राजनीति गरमा गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन, करोड़ों की फिजूलखर्ची और झूठी गारंटियों के आरोप लगाए हैं. जानें क्या है पूरा विवाद.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 11, 2026, 02:07 PM IST

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद होने की चर्चा के बीच प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. जहां राज्य सरकार मौजूदा हालात के लिए पूर्व भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगाए हैं.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि सलाहकारों की नीतियों और फैसलों के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीते तीन वर्षों में विकास कार्यों की रफ्तार धीमी रही और संसाधनों का दुरुपयोग हुआ.

CPS नियुक्तियों और कानूनी खर्च पर सवाल
बिंदल ने मुख्य संसदीय सचिव (CPS) नियुक्तियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रही है और इस पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में वकीलों की नियुक्ति की गई है, जिससे सरकारी खर्च बढ़ा है.

उन्होंने निगमों और बोर्डों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों की बढ़ती संख्या, नई गाड़ियों की खरीद और अन्य प्रशासनिक खर्चों पर भी सवाल उठाए.

आपदा राहत और योजनाओं पर भी निशाना
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आपदा राहत के लिए बड़ी राशि की घोषणा की गई, लेकिन वास्तविक खर्च अपेक्षाकृत कम हुआ. उन्होंने कहा कि जनहित योजनाओं और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी रही है.

महिला सम्मान राशि सहित अन्य गारंटियों को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि चुनावी वादों को पूरा करने में देरी हो रही है.

RDG पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने
RDG बंद होने के मुद्दे पर भाजपा का कहना है कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि पूर्व वित्त आयोगों से संबंधित सिफारिशों का परिणाम है. वहीं राज्य सरकार का तर्क है कि इससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ा है.

प्रदेश में आर्थिक हालात को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं. आने वाले समय में यह मुद्दा और अधिक राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है.

