Kullu News: 18 साल के बाद फिर नग्गर में आयोजित होगी देव संसद; 300 से अधिक देवी देवताओं के चिन्ह होंगे शामिल

Kullu News:  जिला कुल्लू की पुरातन राजधानी नग्गर में 18 साल के बाद अब एक बार फिर से देव संसद का आयोजन होगा.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 03:05 PM IST

Kullu News:  जिला कुल्लू की पुरातन राजधानी नग्गर में 18 साल के बाद अब एक बार फिर से देव संसद का आयोजन होगा. तो वही भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह के द्वारा इस बारे 300 से अधिक देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भी भेजे गए हैं.

ऐसे में देव संसद के माध्यम से देवी देवता अपने विचार रखेंगे और आने वाले समय में संकट से किस तरह से निपट जाए. इसके बारे में भी देव आदेश जारी किए जाएंगे. नग्गर में होने वाली जगती का आयोजन 31 अक्टूबर को किया जाएगा.

भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नग्गर का जगती पट्ट का स्थान 18 करडू के रूप में विशेष महत्व रखता है. यह वह स्थल है जहां मानव पर बड़ी विपदा आने पर घाटी के सभी देवी-देवता एकत्रित होकर समस्याओं के निवारण के लिए आदेश जारी करते हैं.

उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव के दौरान माता हिडिंबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य हठधर्मी छोड़ दे. क्योंकिनआने वाला समय अच्छा नहीं दिख रहा है. उन्होंने बताया कि अधिकतर जगती महामारी या देवताओं के स्थानों से छेड़छाड़ जैसी गंभीर चिंताओं को लेकर आयोजित की जाती हैं.

ऐसे में अब नग्गर में होने वाला यह आयोजन 18 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद हो रहा है. महेश्वर सिंह ने बताया कि इससे पहले 16 फरवरी 2006 की देव संसद में देवताओं ने एकजुट होकर हिमालयन स्की विलेज प्रोजेक्ट को स्थापित न करने का आदेश दिया था.

देव आदेश के बाद कंपनी को अपना सारा सामान समेटकर वापस लौटना पड़ा था. इस देव कारज में, सभी देव कारकूनों के समक्ष पूछ डालकर समाधान का अनुरोध करेंगे. उन्होंने बताया कि इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और 31 अक्टूबर को सभी देवी देवताओं के समक्ष पूछ डाली जाएगी. ताकि आगामी संकट से निपटा जा सके.

