365 साल बाद कुल्लू दशहरा में पहुंचे देवता कुई कांडा नाग, श्रद्धालुओं की उमड़ी आस्था

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए सैकड़ो देवी देवता पहुंचे हैं. तो वही युवाओं की आस्था को देखते हुए उप मंडल निरमंड के तांदी गांव से देवता कुई कांडा नाग भी आखिर 365 सालों के बाद ढालपुर मैदान पहुंचे हैं.
Trending Photos
Kullu News: जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में चल रहे अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में इस बार एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला. उपमंडल निरमंड के तांदी गांव से देवता कुई कांडा नाग पूरे 365 साल बाद उत्सव में शामिल होने पहुंचे. इससे पहले देवता ने 1660 में दशहरा में भाग लिया था और फिर 1960 में एक बार दर्शनों के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद से देवता ने दशहरा आना बंद कर दिया था.
इस वर्ष क्षेत्र के युवाओं और श्रद्धालुओं की विशेष अरदास के बाद देवता ने सहमति दी और हजारों श्रद्धालुओं के साथ करीब 200 किलोमीटर पैदल यात्रा कर ढालपुर पहुंचे.
देवता कुई कांडा नाग को बूढ़ी नागिन माता का सबसे बड़ा पुत्र माना जाता है और इन्हें "नौ नाग" (नसेसर) के नाम से भी जाना जाता है. आपदा से बचाव करने और महामारी को दूर भगाने वाले देवता के रूप में इनकी विशेष मान्यता है. पुजारी गोविंद शर्मा के अनुसार, हाल ही में जब क्षेत्र बरसात से प्रभावित हुआ था, तब भी देवता से आपदा से बचाव की प्रार्थना की गई थी, और उनकी कृपा से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ.
देवता की यात्रा तय कार्यक्रम के अनुसार हुई. पहला पड़ाव घियागी, दूसरा शनि मंदिर और तीसरा भुंतर में किया गया. देवता किसी छत, प्रवेश द्वार या टनल से नहीं गुजरते और लगभग 180 किलोमीटर पैदल चलकर हारियान व देवलुओं के साथ कुल्लू पहुंचे. यात्रा में यह भी तय था कि किस गांव से आगे देवता को कौन उठाएगा और हर घर से एक व्यक्ति का शामिल होना अनिवार्य था.
ढालपुर मैदान में देवता के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं. देवता के साथ छियारा, पांचवीर, जल देवता, मशान देवता, बंशीरा, न्या देवता, जाछनी देवता, काली भगवती और माता भुवनेश्वरी व जलेश्वरी भी रथ में विराजमान हैं.
देवता कुई कांडा नाग के आगमन ने दशहरा उत्सव की भव्यता और भी बढ़ा दी है और श्रद्धालु इसे ऐतिहासिक अवसर मानकर बड़ी आस्था से उनके दर्शन कर रहे हैं.