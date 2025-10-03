Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2946247
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

365 साल बाद कुल्लू दशहरा में पहुंचे देवता कुई कांडा नाग, श्रद्धालुओं की उमड़ी आस्था

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए सैकड़ो देवी देवता पहुंचे हैं. तो वही युवाओं की आस्था को देखते हुए उप मंडल निरमंड के तांदी गांव से देवता कुई कांडा नाग भी आखिर 365 सालों के बाद ढालपुर मैदान पहुंचे हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 03, 2025, 02:51 PM IST

Trending Photos

365 साल बाद कुल्लू दशहरा में पहुंचे देवता कुई कांडा नाग, श्रद्धालुओं की उमड़ी आस्था

Kullu News: जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में चल रहे अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में इस बार एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला. उपमंडल निरमंड के तांदी गांव से देवता कुई कांडा नाग पूरे 365 साल बाद उत्सव में शामिल होने पहुंचे. इससे पहले देवता ने 1660 में दशहरा में भाग लिया था और फिर 1960 में एक बार दर्शनों के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद से देवता ने दशहरा आना बंद कर दिया था. 

इस वर्ष क्षेत्र के युवाओं और श्रद्धालुओं की विशेष अरदास के बाद देवता ने सहमति दी और हजारों श्रद्धालुओं के साथ करीब 200 किलोमीटर पैदल यात्रा कर ढालपुर पहुंचे.

देवता कुई कांडा नाग को बूढ़ी नागिन माता का सबसे बड़ा पुत्र माना जाता है और इन्हें "नौ नाग" (नसेसर) के नाम से भी जाना जाता है. आपदा से बचाव करने और महामारी को दूर भगाने वाले देवता के रूप में इनकी विशेष मान्यता है. पुजारी गोविंद शर्मा के अनुसार, हाल ही में जब क्षेत्र बरसात से प्रभावित हुआ था, तब भी देवता से आपदा से बचाव की प्रार्थना की गई थी, और उनकी कृपा से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

देवता की यात्रा तय कार्यक्रम के अनुसार हुई. पहला पड़ाव घियागी, दूसरा शनि मंदिर और तीसरा भुंतर में किया गया. देवता किसी छत, प्रवेश द्वार या टनल से नहीं गुजरते और लगभग 180 किलोमीटर पैदल चलकर हारियान व देवलुओं के साथ कुल्लू पहुंचे. यात्रा में यह भी तय था कि किस गांव से आगे देवता को कौन उठाएगा और हर घर से एक व्यक्ति का शामिल होना अनिवार्य था.

ढालपुर मैदान में देवता के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं. देवता के साथ छियारा, पांचवीर, जल देवता, मशान देवता, बंशीरा, न्या देवता, जाछनी देवता, काली भगवती और माता भुवनेश्वरी व जलेश्वरी भी रथ में विराजमान हैं.

देवता कुई कांडा नाग के आगमन ने दशहरा उत्सव की भव्यता और भी बढ़ा दी है और श्रद्धालु इसे ऐतिहासिक अवसर मानकर बड़ी आस्था से उनके दर्शन कर रहे हैं.

TAGS

Kullu NewsHimachal newsHimachal Pradesh

Trending news

Samrala news
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ
Una News
ऊना के बंगाणा में दर्दनाक हादसा: खड्ड में डूबने से तीन स्कूली छात्राओं की मौत
amritsar news
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਦੋ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
Tarn Taran News
ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ
Dussehra
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਸਨਸਨੀ: ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ, ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ
amit shah
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੌਰਾ, ਦੇਣਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੋਹਫੇ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2025
Luhdhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ
Sikh Pilgrims News
ਗੁਰਪੁਰਬ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
Advocate Harjinder Singh Dhami
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ-ਧਾਮੀ
;